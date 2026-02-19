به گزارش خبرنگار مهر، فهمیه روشن عصر پنجشنبه در جریان نشست استاندار کرمانشاه با سرمایهگذاران و بخش خصوصی حوزه گردشگری اظهار کرد: در این نشست، فعالان بخش خصوصی گردشگری مسائل و دغدغههای خود را در حوزه زیرساختها، نحوه معرفی ظرفیتهای استان و ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی با مجموعه مدیریتی استان مطرح کردند.
وی افزود: همچنین ظرفیتها و پتانسیلهای موجود که میتواند کرمانشاه را به یکی از قطبهای موفق گردشگری کشور تبدیل کند، بهصورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دیدگاههای تخصصی بخش خصوصی در این زمینه ارائه شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به محتوای مطرحشده در این نشست تصریح کرد: کمبودها و کاستیهای موجود در زمینه زیرساختهای حملونقل، خدماترسانی به گردشگران و ضعف در معرفی جامع جاذبههای گردشگری استان با استاندار کرمانشاه در میان گذاشته شد و ایشان نیز قول مساعد برای پیگیری و رفع این موانع دادند.
روشن با اشاره به نتایج عملی این نشست گفت: مقرر شد شورای راهبردی گردشگری استان با محوریت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فعالتر شده و جلسات آن بهصورت مستمر و منظم با حضور دستگاههای تخصصی و اجرایی مرتبط برگزار شود تا از طریق همافزایی و تعامل میان بخش دولتی و خصوصی، مسیر توسعه گردشگری استان هموارتر شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این نشستها، اجرای مصوبات و تقویت هماهنگی میان دستگاهها و فعالان اقتصادی، کرمانشاه بتواند جایگاه شایسته خود را بهعنوان قطب گردشگری غرب کشور تثبیت کند.
