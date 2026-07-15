شرط معافیت کامل مالیات بر اجاره اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی به شهروندان اعلام کرد: مالکان واحدهای مسکونی که ملک خود را به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، یا خانوارهای سه دهک پایین درآمدی اجاره دهند، مطابق قانون از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره برخوردار خواهند شد.
دادگستری استان تهران از برخورداری موجران اجارهدهنده به خانوارهای مشمول از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر اجاره خبر داد.
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