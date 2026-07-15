شرط معافیت کامل مالیات بر اجاره اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی به شهروندان اعلام کرد: مالکان واحدهای مسکونی که ملک خود را به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، یا خانوارهای سه دهک پایین درآمدی اجاره دهند، مطابق قانون از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره برخوردار خواهند شد.