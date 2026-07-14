به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز دوشنبه در شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی لرستان، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸۰ درصد کاهش‌یافته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری و مهار آتش‌سوزی‌ها، بیان داشت: برنامه‌ریزی دقیق، افزایش گشت‌های حفاظتی، استقرار نیروهای دیده‌بان در مناطق حساس، استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت، همکاری نیروهای مردمی، دهیاران، شوراهای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران، نقش مؤثری در کاهش حریق‌های امسال داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: فرهنگ‌سازی، آموزش جوامع محلی و اطلاع‌رسانی مستمر درباره خطرات آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی نیز از دیگر عوامل مؤثر در کاهش حریق بوده و خوشبختانه با مشارکت و احساس مسئولیت مردم، شاهد کاهش قابل‌توجه آتش‌سوزی‌ها در سطح استان هستیم.

نجفی با قدردانی از تلاش نیروهای یگان حفاظت، همیاران طبیعت، نیروهای امدادی، تشکل‌های مردمی و تمامی دستگاه‌های همکار، از شهروندان خواست همچنان در حفظ جنگل‌ها و مراتع کوشا باشند و در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش‌سوزی یا تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع وظیفه‌ای همگانی است و تداوم این روند مطلوب، نیازمند همکاری و مشارکت مستمر مردم، دستگاه‌های اجرایی و دوستداران طبیعت است تا این سرمایه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شوند.