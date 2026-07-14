منشور حقوق پرستاران تدوین و تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، با اشاره به جایگاه حقوق و مسئولیت‌های افراد در جامعه بیان کرد: هر فردی در جامعه، متناسب با جایگاهی که در آن حضور دارد، علاوه بر مسئولیت‌هایی که در قبال دیگران و جامعه بر عهده دارد، از حقوقی نیز برخوردار است که باید به آنها احترام گذاشته شود. در حوزه پرستاری نیز، پرستاران در قبال جامعه، محیط کار و بیماران خود مسئولیت‌ها و وظایفی دارند که باید آن‌ها را به بهترین شکل انجام دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه پرستاری حرفه‌ای اخلاق‌ محور است و رعایت اخلاق و حقوق بیماران از اصول اساسی آن به شمار می‌رود، در سال‌های گذشته، اسناد مهمی در این حوزه تدوین و تصویب شده است.

نجاتیان ادامه داد: نخستین سند، منشور حقوق بیماران است که وظایف ارائه‌ دهندگان خدمات سلامت، به‌ویژه پرستاران را در حفظ حقوق بیماران تبیین می‌کند. از جمله اینکه پرستار باید به حریم خصوصی بیمار احترام بگذارد و برای ایجاد محیطی آرام و مناسب برای درمان بیمار تلاش کند.

وی اضافه کرد: سند دیگری که حدود ۱۰ سال پیش تدوین شد، منشور اخلاق پرستاری است. این منشور نیز به‌خوبی مشخص می‌کند که پرستار در رفتار با بیماران، همکاران و محیط کار باید چه اصول اخلاقی را رعایت کند و مسئولیت‌های حرفه‌ای او چیست.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت: آنچه در کنار این اسناد جای خالی آن احساس می‌شد، مجموعه حقوقی بود که پرستاران در قبال مسئولیت‌ها و وظایف خود باید از آن برخوردار باشند. پرستار برای ارائه خدمات باکیفیت به مردم، نیازمند برخورداری از حقوقی است که باید در نظام سلامت به رسمیت شناخته شده و رعایت شود.

جای خالی منشور حقوق پرستاران در نظام سلامت

نجاتیان ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان، منشور حقوق پرستاران منتشر شده است. در کشور ما نیز اگرچه منشور حقوق جامعه پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی منتشر شده بود؛ اما با توجه به شرایط خاص کاری پرستاران و موضوعاتی که برای آنان اهمیت دارد، سازمان نظام پرستاری تدوین منشور جامع حقوق پرستاران را در دستور کار قرار داد تا در کنار منشور حقوق بیماران و منشور اخلاق پرستاری، تکمیل‌کننده این زنجیره باشد.

منشور حقوق پرستاران؛ حاصل پژوهش علمی و تصویب در شورای عالی نظام پرستاری

وی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری با استفاده از نتایج یک پژوهش عمیق و گسترده که در قالب مطالعه‌ای دانشگاهی در دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت جمعی از استادان و پژوهشگران این حوزه انجام شده بود، پیش‌نویس منشور حقوق پرستاران را به‌عنوان مبنای تدوین این سند در نظر گرفت.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: این پیش‌نویس در جلسات متعدد، با اخذ نظرات مراجع و نهادهای مختلف پرستاری و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی نظام پرستاری، تکمیل شد و در نهایت در تاریخ ۲۴خرداد ۱۴۰۵به تصویب شورای عالی نظام پرستاری کشور رسید.

۱۷حق اساسی برای پرستاران با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت

نجاتیان گفت: منشور حقوق پرستاران شامل ۱۷حق اساسی است که باید در محیط کار و هنگام ارائه خدمت مورد احترام قرار گیرد. منظور از پرستار در این منشور، تمامی همکارانی هستند که خدمات مراقبت پرستاری ارائه می‌دهند؛ که شامل پرستاران، کارکنان اتاق عمل، بهیاران، نیروهای فوریت‌های پزشکی و کمک‌پرستاران می‌شود.

وی افزود: از جمله مهم‌ترین حقوق پیش‌بینی‌شده در این منشور می‌توان به حق فعالیت در محیط کار آرام و ایمن، حق مطالبه‌گری، حق برخورداری از فرصت‌های مناسب آموزشی و حق احترام و به رسمیت شناخته شدن جایگاه حرفه‌ای اشاره کرد.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: این منشور، راهنمایی برای جامعه، سیاست‌گذاران، جامعه پرستاری و نهادهای مرتبط است تا در برنامه‌ریزی‌های خود، زمینه رعایت این حقوق اساسی را فراهم کنند.

نجاتیان اضافه کرد: امیدواریم در کنار منشور حقوق بیماران و منشور اخلاق پرستاری، منشور حقوق پرستاران نیز بتواند زمینه ایجاد محیط کاری مناسب، حفظ حقوق متقابل بیماران و پرستاران، ارتقای کیفیت خدمات سلامت، افزایش رضایتمندی مردم و همچنین رضایت شغلی کارکنان پرستاری را فراهم کند.