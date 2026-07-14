حجت الاسلام والمسلمین علی موحدیراد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از برجستهترین ویژگیها و جاذبههای شخصیتی رهبر معظم انقلاب، اعتماد و توکل عمیق ایشان به خداوند متعال بود. البته معظمله از صفات و ویژگیهای ارزشمند فراوانی برخوردار بودند، اما آنچه همواره برای من بیش از همه جلوه داشته، ایمان راسخ و اتکای کامل ایشان به خداوند بوده است.
مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: بنده توفیق داشتم در چند جلسه از نزدیک در محضر رهبر معظم انقلاب حضور داشته باشم و از بیانات ایشان بهرهمند شوم. همچنین در مقاطع مختلف، بهویژه در زمان بروز بحرانها و مشکلات کشور، چه از نزدیک و چه از طریق رسانهها، شاهد سخنان معظمله بودهام.
وی افزود: در چنین شرایطی، با وجود نگرانیها و دغدغههایی که در جامعه وجود داشت، ایشان با صلابت، آرامش و اطمینان سخن میگفتند؛ بهگونهای که ما با دغدغه و اضطراب به محضر ایشان میرفتیم، اما با قلبی آرام، امیدوار و مطمئن از آن جلسه خارج میشدیم.
حجت الاسلام موحدی راد تصریح کرد: نکته قابل توجه این بود که در ادامه نیز میدیدیم بسیاری از پیشبینیها و تحلیلهای رهبر معظم انقلاب درباره مسائل کشور و منطقه محقق میشود. این آرامش، اطمینان و امیدی که ایشان به جامعه منتقل میکردند، ریشه در ایمان راسخ، توکل عمیق و اعتماد کاملشان به خداوند متعال داشت.
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