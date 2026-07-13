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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

رفع نقاط حادثه‌خیز ازنا در دستور کار قرار گرفت

رفع نقاط حادثه‌خیز ازنا در دستور کار قرار گرفت

ازنا - در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ازنا بر تسریع اجرای اقدامات ایمنی در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه در آستانه سفرهای اربعین حسینی، تأکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ازنا عصر دوشنبه با محوریت ایمن‌سازی محورهای درون‌شهری و برون‌شهری و رفع نقاط حادثه‌خیز برگزار شد و مسئولان بر تسریع در اجرای اقدامات ایمنی، به‌ویژه در آستانه سفرهای اربعین حسینی، تأکید کردند.

این نشست با حضور دادستان، رئیس دادگستری، معاون عمرانی فرماندار، فرماندهان پلیس راه و راهور و رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا برگزار شد و آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان، نقاط حادثه‌خیز و برنامه‌های ایمن‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.

رفع نقاط حادثه‌خیز با اولویت در دستور کار

در این جلسه، بر ضرورت شناسایی و اصلاح سریع نقاط پرتصادف و حادثه‌خیز با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأکید شد و مسئولان بر هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی تردد تأکید کردند.

همچنین با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و افزایش حجم سفرها در محورهای مواصلاتی شهرستان، موضوع آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید دستگاه قضایی بر تسریع در ایمن‌سازی جاده‌ها

در ادامه این نشست، مقام قضایی شهرستان با تأکید بر اهمیت حفظ جان شهروندان و زائران اربعین، خواستار هم‌افزایی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شد.

وی بر ضرورت رفع نواقص موجود، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تصادفات جاده‌ای تأکید کرد و این موضوع را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های مسئول دانست.

راهداری ازنا آماده خدمات‌رسانی به زائران اربعین

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: عملیات ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شهرستان به‌صورت مستمر در حال اجراست و اقداماتی از جمله خط‌کشی راه‌ها، نصب و به‌روزرسانی علائم و تجهیزات ترافیکی، بهسازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز و افزایش ضریب ایمنی محورهای تحت مدیریت در دستور کار قرار دارد.

وی با اعلام آمادگی کامل مجموعه راهداری شهرستان برای ایام اربعین، افزود: تمامی امکانات و ظرفیت‌های این اداره برای تأمین سفری ایمن و روان برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و سایر کاربران جاده‌ای بسیج شده است تا تردد در محورهای شهرستان ازنا با کمترین مشکل و بیشترین ضریب ایمنی انجام شود.

کد مطلب 6887200

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