به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ازنا عصر دوشنبه با محوریت ایمن‌سازی محورهای درون‌شهری و برون‌شهری و رفع نقاط حادثه‌خیز برگزار شد و مسئولان بر تسریع در اجرای اقدامات ایمنی، به‌ویژه در آستانه سفرهای اربعین حسینی، تأکید کردند.

این نشست با حضور دادستان، رئیس دادگستری، معاون عمرانی فرماندار، فرماندهان پلیس راه و راهور و رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا برگزار شد و آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان، نقاط حادثه‌خیز و برنامه‌های ایمن‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.

رفع نقاط حادثه‌خیز با اولویت در دستور کار

در این جلسه، بر ضرورت شناسایی و اصلاح سریع نقاط پرتصادف و حادثه‌خیز با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأکید شد و مسئولان بر هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی تردد تأکید کردند.

همچنین با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و افزایش حجم سفرها در محورهای مواصلاتی شهرستان، موضوع آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید دستگاه قضایی بر تسریع در ایمن‌سازی جاده‌ها

در ادامه این نشست، مقام قضایی شهرستان با تأکید بر اهمیت حفظ جان شهروندان و زائران اربعین، خواستار هم‌افزایی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شد.

وی بر ضرورت رفع نواقص موجود، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تصادفات جاده‌ای تأکید کرد و این موضوع را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های مسئول دانست.

راهداری ازنا آماده خدمات‌رسانی به زائران اربعین

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: عملیات ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شهرستان به‌صورت مستمر در حال اجراست و اقداماتی از جمله خط‌کشی راه‌ها، نصب و به‌روزرسانی علائم و تجهیزات ترافیکی، بهسازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز و افزایش ضریب ایمنی محورهای تحت مدیریت در دستور کار قرار دارد.

وی با اعلام آمادگی کامل مجموعه راهداری شهرستان برای ایام اربعین، افزود: تمامی امکانات و ظرفیت‌های این اداره برای تأمین سفری ایمن و روان برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و سایر کاربران جاده‌ای بسیج شده است تا تردد در محورهای شهرستان ازنا با کمترین مشکل و بیشترین ضریب ایمنی انجام شود.