به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی، عصر شنبه، در حاشیه دیدار و گفت‌وگو با جمعی از کشاورزان پیشرو این شهرستان، بر ضرورت توسعه کشت گیاهان دارویی و حمایت از فعالان این بخش تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در این نشست، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مزیت‌های توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان چگنی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای افزایش سطح زیر کشت، رفع موانع موجود و توسعه این بخش با حضور بهره‌برداران و کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

توسعه گیاهان دارویی؛ راهکاری برای افزایش درآمد کشاورزان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی با اشاره به ظرفیت‌های مناسب این شهرستان در تولید گیاهان دارویی، گفت: توسعه این محصولات می‌تواند ضمن تنوع‌بخشی به الگوی کشت، نقش مؤثری در افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصاد بخش کشاورزی داشته باشد.

خادمی افزود: حمایت از بهره‌برداران، ارائه خدمات فنی و آموزشی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و رفع مشکلات موجود، از جمله اقداماتی است که برای توسعه کشت گیاهان دارویی در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرار دارد.

پیگیری مشکلات بهره‌برداران در دستور کار قرار گرفت

وی با بیان اینکه تعامل مستقیم با کشاورزان یکی از راهکارهای شناسایی و رفع موانع تولید است، تصریح کرد: در این نشست، مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی بهره‌برداران به‌صورت دقیق بررسی شد و دستورات لازم برای پیگیری و رفع موانع موجود صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ارائه حمایت‌های لازم، توسعه کشت گیاهان دارویی را به عنوان یکی از اولویت‌های بخش کشاورزی شهرستان دنبال خواهد کرد تا زمینه افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت کشاورزان فراهم شود.