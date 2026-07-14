  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

هشدار هواشناسی؛ تندبادهای لحظه‌ای در راه مناطق غربی و مرکزی خوزستان

هشدار هواشناسی؛ تندبادهای لحظه‌ای در راه مناطق غربی و مرکزی خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی استان را فرا می‌گیرد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اداره کل با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۶ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، نسبت به تغییرات جوی در روزهای آتی هشدار داده است.

وی افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعات بعد از ظهر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهیم بود که با تندبادهای لحظه‌ای همراه است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: این شرایط جوی منجر به برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در مناطق غربی، جنوب غربی و بخش‌هایی از مرکز استان می‌شود که ضرورت دارد تمهیدات لازم برای مواجهه با این پدیده اتخاذ شود.

کد مطلب 6887691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها