محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اداره کل با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۶ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، نسبت به تغییرات جوی در روزهای آتی هشدار داده است.
وی افزود: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد در ساعات بعد از ظهر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهیم بود که با تندبادهای لحظهای همراه است.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: این شرایط جوی منجر به برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در مناطق غربی، جنوب غربی و بخشهایی از مرکز استان میشود که ضرورت دارد تمهیدات لازم برای مواجهه با این پدیده اتخاذ شود.
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