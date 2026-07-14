محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اداره کل با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۶ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، نسبت به تغییرات جوی در روزهای آتی هشدار داده است.

وی افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعات بعد از ظهر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهیم بود که با تندبادهای لحظه‌ای همراه است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: این شرایط جوی منجر به برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در مناطق غربی، جنوب غربی و بخش‌هایی از مرکز استان می‌شود که ضرورت دارد تمهیدات لازم برای مواجهه با این پدیده اتخاذ شود.