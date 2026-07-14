به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان البرز، امروز از مشارکت ۶۰ میلیارد ریالی یک خیّر نیکوکار خارج از کشور برای حمایت از مددجویان این استان خبر داد و با اشاره به اینکه این حمایت در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ صورت گرفته است، اظهار کرد: با این مساعدت، زمینه خدمت‌رسانی به ۳۴۵ نفر از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش فراهم شد.

مدیرکل کمیته امداد البرز تصریح کرد: کمک‌های این خیّر در حوزه‌های تأمین مسکن، اشتغال، درمان، امور فرهنگی و حمایت‌های معیشتی هزینه شده و نقش مؤثری در رفع نیازهای اساسی مددجویان داشته است.

البرزی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه، مشارکت خیران را پشتوانه‌ای برای توسعه خدمات حمایتی دانست و از سایر نیکوکاران دعوت کرد در طرح‌های توانمندسازی و خدمت‌رسانی کمیته امداد سهیم شوند.