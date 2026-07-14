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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

کمک ۶۰ میلیاردی خیّر خارج‌نشین به مددجویان البرزی

کمک ۶۰ میلیاردی خیّر خارج‌نشین به مددجویان البرزی

کرج _ مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: کمک ۶۰ میلیاردی خیّر مقیم خارج، گره از کار ۳۴۵ نیازمند گشود و صرف معیشت و درمان آنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان البرز، امروز از مشارکت ۶۰ میلیارد ریالی یک خیّر نیکوکار خارج از کشور برای حمایت از مددجویان این استان خبر داد و با اشاره به اینکه این حمایت در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ صورت گرفته است، اظهار کرد: با این مساعدت، زمینه خدمت‌رسانی به ۳۴۵ نفر از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش فراهم شد.

مدیرکل کمیته امداد البرز تصریح کرد: کمک‌های این خیّر در حوزه‌های تأمین مسکن، اشتغال، درمان، امور فرهنگی و حمایت‌های معیشتی هزینه شده و نقش مؤثری در رفع نیازهای اساسی مددجویان داشته است.

البرزی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه، مشارکت خیران را پشتوانه‌ای برای توسعه خدمات حمایتی دانست و از سایر نیکوکاران دعوت کرد در طرح‌های توانمندسازی و خدمت‌رسانی کمیته امداد سهیم شوند.

کد مطلب 6887704

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