به گزارش خبرنگار مهر، چک الکترونیکی حالا دیگر فقط یک اصطلاح فنی در ادبیات بانکداری دیجیتال نیست، بلکه به‌آرامی وارد زندگی روزمره صاحبان کسب‌وکار، فروشندگان، مستاجران، خریداران و فعالان اقتصادی شده است. با گسترش ابزارهای مالی نوین، بسیاری از مردم می‌خواهند بدانند این چک دقیقا چیست، چه تفاوتی با چک کاغذی و صیادی دارد، چطور صادر می‌شود و اگر مشکلی پیش بیاید، آیا می‌توان مانند چک‌های معمولی آن را از مسیر قانونی پیگیری کرد یا نه. در گفت‌وگوهای روزمره و بررسی میدانی در میان کاربران خدمات بانکی، مشخص است که مهم‌ترین دغدغه مردم نه اصل فناوری، بلکه اطمینان از اعتبار، امنیت و کارکرد عملی آن در معامله‌های واقعی است.

چک الکترونیکی در تعریف ساده، همان کارکرد چک کاغذی را دارد، اما بدون برگه فیزیکی و با تکیه بر امضای دیجیتال صادر می‌شود. این ابزار با هدف افزایش سرعت، دقت، شفافیت و کاهش خطا، جعل و اختلاف‌های احتمالی طراحی شده است. با این حال، چون تجربه استفاده از آن هنوز برای بخشی از مردم تازه است، ابهام‌ها و سوال‌های زیادی پیرامون آن وجود دارد؛ از اینکه آیا همه قوانین چک کاغذی برای آن برقرار است تا اینکه در صورت برگشت خوردن، تکلیف دارنده چیست.

مهمترین سوالات مردمی در مورد چک های الکترونیکی

مهم‌ترین پرسش مردم این است که چک الکترونیکی واقعا چک محسوب می‌شود یا فقط یک رسید دیجیتال است؟ پاسخ روشن است: این ابزار از نظر حقوقی ارزش و اعتبار چک را دارد و در صورت صدور با امضای الکترونیکی معتبر، تمام آثار قانونی چک بر آن مترتب می‌شود. همین موضوع برای بسیاری از افراد تعیین‌کننده است، چون اغلب می‌خواهند بدانند اگر طرف مقابل زیر بار تعهد نرفت، آیا می‌توان اقدام حقوقی کرد یا نه.

سوال پرتکرار بعدی به تفاوت چک الکترونیکی با چک صیادی برمی‌گردد. مردم معمولا این دو را یکی می‌دانند، در حالی که تفاوت اصلی در شکل اجراست. چک صیادی هنوز ماهیت فیزیکی دارد و برگه آن چاپ و امضا می‌شود، اما چک الکترونیکی از ابتدا تا انتها در بستر دیجیتال جریان پیدا می‌کند. در آن، خبری از حمل برگه، پشت‌نویسی سنتی یا نگرانی از مفقودی نیست و همه مراحل در سامانه‌های بانکی ثبت و رهگیری می‌شود.

یکی دیگر از پرسش‌ها این است که برای استفاده از چک الکترونیکی چه چیزهایی لازم است. در تجربه کاربران، سه پیش‌نیاز بیشتر از بقیه مورد توجه است: داشتن حساب جاری فعال، عضویت در خدمات غیرحضوری و دریافت امضای الکترونیکی معتبر. بسیاری از مردم در آغاز تصور می‌کنند صرف داشتن همراه‌بانک کافی است، اما در عمل، بدون احراز هویت تکمیلی و ثبت امضای دیجیتال، امکان استفاده کامل از این خدمت وجود ندارد. همین‌جا یکی از ابهام‌های رایج شکل می‌گیرد: مردم می‌پرسند آیا امضای دیجیتال همان رمز پویاست؟ پاسخ منفی است. امضای دیجیتال یک ابزار هویتی و حقوقی مستقل است که اعتبار چک را تثبیت می‌کند.

گروهی دیگر نگران پیچیدگی فنی کار هستند. در گفت‌وگو با کاربران، این نگرانی زیاد شنیده می‌شود که مبادا استفاده از چک الکترونیکی فقط برای افراد آشنا با فناوری مناسب باشد. اما تجربه‌ها نشان می‌دهد پس از فعال‌سازی اولیه، فرآیند صدور و دریافت آن دشوارتر از ثبت یک عملیات بانکی عادی نیست. کاربر مشخصات گیرنده، مبلغ، تاریخ و توضیحات را وارد می‌کند و سپس با امضای دیجیتال، چک را نهایی می‌سازد. گیرنده هم پس از احراز هویت، آن را مشاهده و تایید می‌کند.

از زاویه اعتماد نیز مردم می‌پرسند آیا امکان جعل، سرقت یا انکار صدور چک وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های چک الکترونیکی دقیقا همین‌جاست. چون صدور، انتقال و تایید آن بر بستر سامانه‌های متمرکز و رمزگذاری‌شده انجام می‌شود، امکان دست‌کاری در متن چک یا ادعای بی‌خبری از صدور آن بسیار کمتر از چک کاغذی است. برخلاف برگه‌های سنتی که ممکن است دچار خط‌خوردگی، الحاق، سرقت یا مفقودی شوند، در چک الکترونیکی همه چیز ثبت‌پذیر و قابل ردیابی است.

بخش مهمی از سوالات مردم به مرحله استفاده عملی مربوط می‌شود. خیلی‌ها می‌پرسند چک الکترونیکی چگونه صادر، منتقل و نقد می‌شود. روند کلی این است که صادرکننده پس از ورود به سامانه مربوط، اطلاعات چک را ثبت و آن را امضا می‌کند. چک برای ذی‌نفع ارسال می‌شود و او پس از مشاهده، آن را تایید می‌کند. در صورت نیاز، انتقال به دیگری نیز از طریق همان بستر ممکن است و تمام سوابق در سیستم باقی می‌ماند. این ویژگی برای کسانی که در معاملات چندمرحله‌ای کار می‌کنند، اهمیت زیادی دارد.

پرسش مهم دیگر درباره وصول است. مردم می‌خواهند بدانند آیا برای نقد کردن چک الکترونیکی باید حضوری مراجعه کنند یا نه. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این ابزار برای کاربران، همین امکان پیگیری و حتی وصول غیرحضوری است. در بسیاری از موارد، دارنده می‌تواند در زمان سررسید، درخواست واریز را از همان درگاه ثبت کند. اگر موجودی کافی باشد، مبلغ به حساب او منتقل می‌شود و اگر اعتبار تامین نشده باشد، وضعیت چک مشخص می‌شود و دارنده می‌تواند مطابق مقررات، پیگیری‌های بعدی را انجام دهد.

ابهام بعدی به برگشت خوردن چک مربوط است. برخی تصور می‌کنند چون چک الکترونیکی کاغذ ندارد، در صورت بی‌محل بودن پیگیری آن سخت‌تر می‌شود. در حالی که از منظر حقوقی، این چک نیز مانند چک کاغذی قابل استناد است و در صورت برگشت، امکان شکایت و مطالبه وجه وجود دارد. حتی برای بسیاری از کاربران، ثبت سیستمی اطلاعات باعث می‌شود پیگیری وضعیت چک شفاف‌تر از گذشته باشد.

مردم همچنین درباره محدودیت‌ها می‌پرسند. آیا می‌توان چک را غیرقابل انتقال کرد؟ آیا می‌شود برای نقدشوندگی آن شرط یا زمان مشخص گذاشت؟ آیا امکان مسدودسازی یا ابطال وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها یکی از نقاط قوت چک الکترونیکی را نشان می‌دهد. در بستر دیجیتال می‌توان کنترل بیشتری بر سرنوشت چک داشت؛ از تعیین برخی محدودیت‌ها گرفته تا مشاهده لحظه‌ای وضعیت آن. همین موضوع باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی، چک الکترونیکی را مناسب‌تر از روش‌های سنتی برای معاملات رسمی و دقیق بدانند.

آنچه از پرسش‌های پرتکرار مردم برمی‌آید، این است که چک الکترونیکی بیش از آنکه با مانع حقوقی یا فنی روبه‌رو باشد، با مانع ذهنی و اطلاعاتی مواجه است. بیشتر کاربران می‌خواهند مطمئن شوند که این ابزار همان اعتبار چک سنتی را دارد، امکان سوءاستفاده در آن کمتر است و اگر معامله به مشکل خورد، راه قانونی برای پیگیری باز می‌ماند. پاسخ به این دغدغه‌ها در مجموع مثبت است. چک الکترونیکی هم از نظر جایگاه قانونی معتبر است، هم به دلیل اتکا به امضای دیجیتال، احراز هویت و ثبت سیستمی، امنیت بیشتری نسبت به چک کاغذی دارد و هم فرآیندهای صدور، انتقال و وصول را سریع‌تر و شفاف‌تر می‌کند.

در عین حال، تجربه میدانی نشان می‌دهد موفقیت کامل این ابزار به میزان آشنایی مردم با سازوکار آن بستگی دارد. هرچه آگاهی عمومی درباره پیش‌نیازها، شیوه استفاده، مزایا و حقوق دارنده بیشتر شود، پذیرش اجتماعی آن نیز بالاتر خواهد رفت. در شرایطی که اقتصاد ایران به سمت دیجیتالی شدن خدمات مالی حرکت می‌کند، چک الکترونیکی می‌تواند بخشی از مشکلات قدیمی مانند مفقودی، جعل، خط‌خوردگی، تاخیر در ثبت و ابهام در نقل‌وانتقال را کاهش دهد. بنابراین، مهم‌ترین مطالبه مردم امروز نه اصل وجود چک الکترونیکی، بلکه پاسخ روشن، ساده و قابل اعتماد به ابهام‌های پیرامون آن است.