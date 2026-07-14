هواشناسی:سالمندان و کودکان در روزهای گرم از تردد غیرضروری خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خورشیدی، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش دمای هوا در استان تهران، اظهار کرد: روند افزایش دما تا پایان روز سه‌شنبه ادامه دارد و از سالمندان و کودکان درخواست می‌کنیم در ساعات گرم روز از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، افزود: پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای هوای تهران فردا به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد، از این‌رو رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از حضور طولانی‌مدت در فضای باز ضروری است.

خورشیدی با بیان اینکه ماندگاری هوای گرم تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: از پایان روز سه‌شنبه روند کاهش نسبی دما آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: تا پایان روز سه‌شنبه، در برخی ساعات وزش باد همراه با خیزش گردوخاک، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان، دور از انتظار نیست.