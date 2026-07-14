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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

مشهد باید محور ارائه خدمات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به شیعیان منطقه باشد

مشهد باید محور ارائه خدمات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به شیعیان منطقه باشد

مشهد- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشهد مقدس باید محور ارائه خدمات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به شیعیان منطقه باشد. 

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع مجمع جهانی اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، بر بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران از ظرفیت‌های حریم رضوی و نیز تقویت نقش دفتر مرکزی مشهد در ارائه خدمات به شیعیان افغانستان و پاکستان تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی پیرامون مسائل مرتبط با خدمات فرهنگی و دینی به زائران و شیعیان منطقه به گفتگو پرداخت.

وی در این دیدار، با اشاره به ضرورت بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران از ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی حریم رضوی، نکاتی را در خصوص ارتقای خدمات و تسهیل استفاده زائران از این ظرفیت ارزشمند متذکر شد.

علم الهدی همچنین بر اهمیت جایگاه دفتر مرکزی مجمع جهانی اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در مشهد تأکید کرد و افزود: این دفتر می‌تواند به عنوان کانون مراجعه و ارائه خدمات به شیعیان افغانستان و پاکستان، نقش مؤثری در پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی و دینی آنان ایفا کند.

در این دیدار، حجت‌الاسلام سید مصطفی قاضوی نیز گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

کد مطلب 6887753

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