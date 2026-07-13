علم الهدی:سازمان تبلیغات اسلامی در خط مقدم جهاد فرهنگی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با حجت الاسلام مرتضی همتی فر، سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با تأکید بر نقش اثرگذار این مجموعه در عرصه فرهنگ و تبلیغ دین، بر ضرورت تقویت فعالیتهای تبلیغی متناسب با نیازهای روز جامعه تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با اشاره به جایگاه راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، این مجموعه را از مهمترین نهادهای فعال در عرصه ترویج معارف اسلامی و مقابله با آسیبهای فرهنگی دانست.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و انقلابی در عرصه تبلیغ دین، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی با برخورداری از شبکه گسترده مبلغان، هیئات مذهبی و تشکلهای دینی، نقش مهمی در تعمیق باورهای دینی و ارتقای فرهنگ اسلامی در جامعه بر عهده دارد.
علم الهدی همچنین بر همافزایی هرچه بیشتر مجموعههای فرهنگی و تبلیغی تأکید کرد و گفت: برنامهریزی دقیق، استفاده از شیوههای نوین تبلیغ و توجه به نیازهای نسل جوان، از مهمترین الزامات موفقیت در مأموریتهای فرهنگی و تبلیغی است.
در این دیدار، حجتالاسلام همتیفر نیز گزارشی از برنامهها، اقدامات و اولویتهای ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در حوزههای فرهنگی، تبلیغی و دینی ارائه کرد.
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