علم الهدی: جهان اسلام در برابر شهادت مظلومانه رهبری یکپارچه قیام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بنده به عنوان یک طلبه وظیفه خود می‌دانم از این احساسات پرشور و هیجانات خالصانه شما ملت و مردم کشور و عمدتا امت اسلام در مراسم تشییع پیکر امام قائد شهید تشکر داشته باشم.

امام جمعه مشهد افزود: آنچه در این عرصه در برابر دید جهانیان قرار گرفت، یک نماد با عظمت از آثار وجود مقدس مولای ما بقیه‌الله (عج) و توجه خاص در همه مردم جهان به وجود اقدس آسمانی است که می می‌تواند همه مشکلات مردم را در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی حل کند و مدینه فاضله برای انسان‌ها در زندگانی به وجود بیاورد و آن بقیه‌الله (عج) است.

وی ادامه داد: این تشییع جنازه، با این عظمت ولو در مقام دلدادگی به امام شهید مظلوم بود اما در حقیقت یک نماد و مانور بسیار شفاف و گویایی از عظمت وجود مقدس امام زمان (عج) در برابر دید و بینش جهانیان قرار گرفت؛ لذا بنده تشکر می‌کنم از این همه احساس، هیجان و دلدادگی مخلصانه به اهل بیت پیامبر(ص) که در شهادت جانگذاز و مظلومانه رهبر شهید وابسته به خاندان پیامبر اینگونه شما مردم و امت اسلام بروز دادید.

علم الهدی گفت: آنچه مهم‌تر از مراسم تشییع در داخل کشور بود، عظمت این حرکت در سرزمین عراق بود؛ ظاهرش این بود که پیکر شهدا را برای زیارت قبور اهل بیت پیامبر (ص) و سیدالشهدا(ع) به عراق بردند و در حرمین مردم با استقبال تشییع کردند اما پشت سر قضیه دشمن تحلیل‌های دیگری دارد؛ ببینید خواهران و برادران از روزی که مدرنیسم به وجود آمد، در دو جنگ جهانی اول و دوم که راه افتاد، نتیجه‌اش تکه تکه کردن امت اسلام و سلطه غرب بر ملت‌های مسلمان شد که هم بر منابع ثروت و شئون سیاسی مسلمانان مسلط شوند و هم یک غده نامشروع سرطانی در دل آن‌ها برای اینکه سلطه خود را نهادینه کنند به نام اسرائیل به وجود آوردند.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: این محصول تلاش‌های دنیای غرب در دو قرن گذشته بوده تا امت اسلام را از هم بپاشاند و جریان اجتماعی به عنوان امت یکپارچه اسلام باقی نماند، از روز اول نیز تمام نگرانی آنها همین یکپارچه شدن مسلمانان جهان بود.

تشییع پیکر رهبر شهید در عراق نشان از یکپارچگی امت اسلام داشت

وی اضافه کرد: این تشییع پیکر شهدا در عراق و اقبال و استقبالی که از سوی مردم در نجف و کربلا بروز پیدا کرد، نشان داد که مرحله یکپارچگی امت اسلام فرا رسیده است، دیگر اکنون امت اسلام ایران و عراق را ندارد؛ همان هیجان و احساسی که در مردم ایران در شهادت امام مظلومشان مشاهده می‌شود، همان هیجان و احساس در مردم عراق در برابر شهادت این امام مظلوم شهید کاملا حضور پیدا می‌کند.

جهان اسلام در برابر شهادت مظلومانه رهبری یکپارچه قیام کردند

علم الهدی گفت: این یکپارچگی امت را به دنیا غرب به عنوان خطر و تهدید قطعی به دنیای غرب گوشزد کرد؛ لذا رییس جمهور دیوانه آمریکا از این تشییع عراق عصبانی شد و رسماً اعلام کرد من به تفاهم کاری ندارم، چون به این نتیجه رسید که تفاهم اثری ندارد، حالا بیاید با یک عده بنشیند، تفاهم کند. مسأله رهبر شهید، مساله رهبر شهید ایران نبود، ما شعار می‌دهیم، شهید ایران اما امام ایران تنها نبود، شهید امت اسلام بود، یک رهبر جهان اسلام را به شهادت رساندند و جهان اسلام در برابر این شهادت یکپارچه قیام کردند و به حرکت درآمدند.

شهادت رهبر یک انقلاب، عامل تضمین و توسعه آن است

امام جمعه مشهد تصریح کرد: دیشب در تشییع و نماز پیکر مقام مظعم رهبری شهید، یکی از بزرگان مطلبی را به بنده فرمودند که در زمانیکه سردار صفوی، فرمانده سپاه بودند و سپاه ولی‌امر را ایشان بنیان‌گذاری می‌کردند، امام شهید اعتراض کردند که «چطور یک سپاه برای ولی امر به وجود بیاد؟»؛ ایشان جواب دادند «همانطور که ما مطرح ایران و اسرائیل هستیم، یک روزی این دو به ما حمله می‌کنند، لااقل مقام رهبری در امنیت باشد که بتواند جریان را مدیریت کنند»؛ رهبری فرمودند «اگر روزی اینجوری شود که آمریکا و اسرائیل یکجا حمله کنند، دیگر این انقلاب به یک رهبر شهید نیاز دارد».

وی افزود: یعنی پیش‌بینی این بود که شهادت یک رهبر نه تنها انقلاب را تضمین می‌کند بلکه آن را توسعه می‌دهد، برادران و خواهران انقلاب امروز ما با انقلاب شش ماه قبل ما خیلی از نظر نفوذ و قدرتش در جهان و امت اسلام خیلی فرق کرده است.

علم الهدی گفت: آنچه قابل توجه است، این هست که دشمن تا به امروز انقلاب ما را در این سطح از قدرت نمی‌دانست، اکنون الان دشمن پی برده انقلاب قدرت دارد، انقلاب دارد جهان اسلام را یکپارچه می‌کند و مسلمانان را بهم متصل می‌کند، لذا با چهارتا مزدوری که سر یک کشور قرار بدهد، دیگر نمی‌توانند جلوی یکپارچگی امت اسلام را بگیرند؛ لذا از امروز دشمنیِ دشمن با ابین انقلاب چندبرابر و بیشتر شده است، تمام توطئه‌های خود را به کار می‌برد و به وسیله های مختلف به دنبال از بین بردن انقلاب است؛ رسالت ما در صیانت و توسعه این انقلاب امروز با گذشته خیلی فرق دارد؛ ما باید انقلابی را صیانت کنیم که دشمن با تمام قدرت می‌خواهد آن را براندازی کند؛ چون قدرت انقلاب را در تشییع نجف و کربلا مشاهده کردند و فهمیدند که این انقلاب جهان اسلام است و بحث یک کشور ایران نیست.

انقلاب اسلامی ایران باید ابتدا در داخل و سپس در دنیا باعث نابودی دشمن شود

امام جمعه مشهد تاکید کرد: در همین راستا انقلاب در این کشور باید باعث نابودی دشمن شود تا در دنیا باعث آنها نابودی شوند، لذا انواع عملیات‌ها و فتنه‌های دشمن شما بعد از این در کشور خواهید دید، تنها مسأله جنگ و تفاهم نیست؛ اتفاقا اگر جنگ شروع شود هر چقدر قدرت سخت آمریکا بخواهد در جنگ نمایش داده شود از قدرت نرم آمریکا کاسته خواهد شد. یکی از آثار این تشییع پیکر شهدا این بود که شکست آمریکا را ثابت کرد.

وی گفت: آمریکا در قدرت سخت خود با تمام بمباران‌ها و جنایت‌ها و پرتاب ۲۳ هزار موشک موفق نشد؛ مسیر قدرت سخت آمریکا هموار نشد و امریکا قدرت نرم خود را از دست داد، آنچه ثابت کرد که آمریکا قدرت نرم خود را از دست داد، تشییع پیکر شهدا در عراق بود که به خود آنها نیز ثابت کرد.

علم‌الهدی عنوان کرد: برادران و خواهران اکنون این سوال مطرح می‌شود که ما چطور این انقلاب را صیانت کنیم، دو عامل وجود دارد که نخست به شما مردم بر می‌گردد و دیگری به مسئولین برمی‌گردد. عاملی که به شما برمی‌گردد، تثبیت دل است، این دل‌هایی که پیکر شهدا را تشییع کردند و مسیرهای طولانی را متوقف شدند، گرما و سرما و تحمل کردند، این دلها باید تثبیت بشود، این اشک‌ها که ریخته شد و می‌شود باید تثبیت شود. این دل‌ها متوجه این شهید مظلوم شد، این شهادت و مظلومیت باید در این دل بماند و نرود، وقتی این‌ها در دل ماند، اراده‌های ما تابع دلمان می‌شود و بعد در ریلی که مقام معظم رهبری شهید تاسیس کردند، حرکت خواهیم کرد.

امام جمعه مشهد ابراز کرد: این عشق، این احساسات را به باورمندی قوی و نیرومند در دل و مغز به وجود بیاوریم، این راه تثبیت دل است.

وی گفت: عامل دوم؛ مسئولین ما سعی کنند از جامعه انقلابی ما عبور نکنند، طبیعی است با مردم انقلابی زندگی کردن، مردمی که آزاد و اندیشمند و رشد سیاسی دارند، امکان دارد برای بعضی از مسئولین ایجاد زحمت کنند، مسیولین ما از جامعه انقلابی ما عبور نکنند و نظام انقلابی ما و هستی انقلابی با محوریت این جامعه انقلابی و این مردم انقلابی این در کشور ماندنی هست. اگر این‌ها نباشند نظام و انقلابی نمی‌ماند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: در مورد خونخواهی و انتقام بنده یک مطلب مفصل دارم که در خطبه‌های آینده نماز جمعه عرض خواهم کرد، این مطلب ساده‌ای نیست، انتقام و خونخواهی مظلومیت رهبری شهید باید نصب العین مردم قرار بگیرد و مردم با چشم خود ببینند، در این صورت انتقام واقعی گرفته شده است.