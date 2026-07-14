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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

نظارت بر بازار و معیشت مردم اولویت اصلی قرارگاه اقتصادی ایلام است

نظارت بر بازار و معیشت مردم اولویت اصلی قرارگاه اقتصادی ایلام است

ایلام- استاندار ایلام گفت: نظارت بر بازار و معیشت مردم اولویت اصلی قرارگاه اقتصادی ایلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر سه شنبه در نشست قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار استان، با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان و زیاده‌خواهی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: امروز ایران اسلامی در برابر ابرقدرت‌های جهانی ایستاده است و این مسئله، مدیریت صحیح معیشت و تأمین مایحتاج مردم را به یک اولویت اساسی برای همه دستگاه‌های اجرایی تبدیل کرده است و دغدغه رهبر شهید نیز همواره رسیدگی به معیشت و تأمین ذخایر کافی برای مردم بود.

وی با بیان اینکه معیشت مردم بدون مدیریت صحیح بازار و کنترل چرخه‌های اقتصادی، محقق نمی‌شود، افزود: باید با حمایت از قرارگاه نظارت بر بازار و تقویت آن، این حرکت را با قدرت ادامه داد تا بتوانیم پارامترهای اقتصادی مانند تورم، اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی را که در هم تنیده هستند، به سمت بهبود هدایت کنیم.

استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار، تصریح کرد: هدف این قرارگاه، کنترل بازار، جلوگیری از کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار است و در این مسیر، دستگاه‌های نظارتی باید با حضور فعال و ۱۰ برابر افزایش یافته در بازار، به طور محسوس و ملموس عمل کنند تا مردم بتوانند نتایج آن را به عینه مشاهده کنند.

کرمی با اشاره به نقش کلیدی رسانه‌ها در این فرآیند، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم و استفاده از ظرفیت همه رسانه‌ها، می‌تواند به کنترل بازار و افزایش اعتماد عمومی کمک کند و تشکل‌های رسانه‌ای نیز باید در این کمیته نقش فعالی داشته باشند و از ظرفیت تشکل‌های صنفی نیز برای شناسایی و معرفی کاسبان منصف استفاده شود تا مشوقی برای رعایت انصاف در بازار باشد.

وی با بیان اینکه گرانی در بازار تحت تأثیر مولفه‌های مختلفی از جمله سیاست‌های پولی، مالی و مسائل منطقه‌ای است، خاطرنشان کرد: آنچه ما انتظار داریم، کنترل بازار و جلوگیری از چندقیمتی در یک راسته صنفی است و باید قیمت مشخصی برای هر کالا تعیین شود تا مردم با اطمینان خاطر خرید کنند و نان که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، با توجه به افزایش قیمت آن، نظارت بر نانوایی‌ها و تنظیم ساعات پخت باید با جدیت بیشتری دنبال شود و اگر نانوایی خارج از ساعت مقرر فعالیت نکند، زندگی مردم مختل خواهد شد.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به اهمیت آمارهای دقیق و مبانی علمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان در این حوزه استفاده شود و اساتید اقتصاد در جلسات قرارگاه حضور داشته باشند تا تصمیمات بر اساس داده‌های واقعی و علمی گرفته شود و بر اساس آمارها، حدود ۶۰ درصد مردم از میوه‌فروشی‌ها خرید می‌کنند که باید این بخش نیز ساماندهی شود.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای ایجاد فروشگاه‌های ثابت و میادین میوه و تره‌بار برنامه داشته باشند تا قیمت‌ها شفاف و عادلانه شود.

کرمی با تأکید بر شفافیت و صداقت با مردم، گفت: نباید اطلاعات غلط یا بزرگنمایی شده به مردم ارائه شود، بلکه باید با واقعیت‌ها و به صورت شفاف با مردم صحبت کرد تا اعتماد آنان جلب شود و برخورد قاطعانه با گران‌فروشان و احتکارکنندگان و همچنین معرفی و تشویق کاسبان منصف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بازار را به سمت تعادل و انصاف هدایت کند و رضایت مردم را به همراه داشته باشد.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، خاطرنشان کرد: این قرارگاه با قوت به کار خود ادامه خواهد داد و هرگونه پشتیبانی که نیاز باشد، انجام خواهد شد تا مردم شاهد بهبود ملموس در معیشت و نظارت بر بازار باشند.

کد مطلب 6887786

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