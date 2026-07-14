به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی پیش از ظهر سه شنبه با بیان اینکه بخشی از مشکلات وصول مالیات ناشی از شرایط اقتصادی و کاهش توان پرداخت برخی مؤدیان است، اظهار کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی تابع میزان وصول مالیات است و در برخی مقاطع، به دلیل مشکلات اقتصادی، ممکن است میزان تحقق درآمدها کمتر از پیشبینیها باشد.
وی درباره پروندههای مالیاتی سنوات گذشته نیز گفت: بخشی از تأخیر در وصول مطالبات به روند رسیدگی به اعتراضات مؤدیان بازمیگردد. کاهش نیروی انسانی، حجم بالای پروندهها و فرآیندهای کارشناسی از جمله عواملی است که زمان رسیدگی را افزایش میدهد و این موضوع در بسیاری از موارد خارج از اختیار ادارات مالیاتی است.
مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران با تأکید بر حمایت از بخش تولید افزود: واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع راهبردی مانند شرکتهای دارویی و همچنین بنگاههایی که در جریان جنگ اخیر یا اختلال در زنجیره تأمین آسیب دیدهاند، میتوانند از تسهیلات قانونی از جمله تقسیط بدهی، بخشودگی جرایم و تسهیل در پرداخت مالیات بهرهمند شوند.
موسوی تصریح کرد: در مقابل، با واحدهایی که از عنوان تولید برای فرار از پرداخت مالیات سوءاستفاده میکنند، برخورد قانونی انجام خواهد شد و ملاک سازمان، بررسی دقیق عملکرد واقعی بنگاههای اقتصادی است.
وی همچنین از برگزاری ۱۳ دوره آموزشی برای مؤدیان حقیقی و حقوقی در شهرستانهای پردیس، دماوند و فیروزکوه خبر داد و این برنامهها را بخشی از سیاستهای فرهنگسازی و آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین مالیاتی عنوان کرد.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران، در سهماهه نخست امسال میزان عوارض ارزش افزوده توزیعشده میان شهرداریها و دهیاریهای منطقه رشد قابل توجهی داشته است؛ بهگونهای که در شهرستانهای پردیس، دماوند و فیروزکوه، اعتبارات اختصاصیافته نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش محسوسی را تجربه کرده است.
موسوی با اشاره به عملکرد نظارتی این اداره کل نیز گفت: در سه ماه نخست سال، گزارشی از تخلفات مؤثر در فرآیند تشخیص مالیات ثبت نشده و میزان استرداد مالیات ناشی از تشخیصهای نادرست نیز به حداقل رسیده است؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده افزایش دقت در رسیدگی به پروندههای مالیاتی است.
وی هوشمندسازی نظام مالیاتی را یکی از مهمترین برنامههای سازمان امور مالیاتی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از پروندههای مشاغل بر اساس اطلاعات سامانهها و تراکنشهای بانکی و در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین تکلیف میشود؛ اقدامی که هم فرآیند وصول مالیات را تسریع میکند و هم هزینههای اداری را کاهش میدهد.
مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران در پایان با اشاره به رشد حدود ۲۵ درصدی درآمدهای عمومی مالیاتی منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تأکید کرد: سیاست سازمان، حرکت به سمت مالیاتستانی عادلانه، مقابله با فرار مالیاتی و در عین حال حفظ رضایت مؤدیان و حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی است.
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