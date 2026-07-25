فاطمه محمدبیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به علم، فناوری و حوزه سلامت، زمینهساز پیشرفتهای بزرگ کشور در حوزه پزشکی و دانشبنیان شد، افزود: امروز بسیاری از دستاوردهای ایران در تولید دارو، واکسن و فناوریهای نوین پزشکی، مرهون حمایتهای مستمر ایشان از علم و شرکتهای دانشبنیان است.
وی اظهار کرد: امروز جامعه سلامت در سوگ ابرمرد تاریخ و بزرگترین رهبر سیاستمدار جهان گردهم آمده است؛ شخصیتی که در علوم مختلف تبحر داشت و با نگاه ویژه به حوزه سلامت، دانشبنیان و فناوری، مسیر پیشرفت علمی کشور را هموار کرد.
محمدبیگی افزود: حمایتهای رهبر شهید انقلاب از تولید داروهای هستهای، فناوری صلحآمیز هستهای و علوم نوین پزشکی موجب شد ایران امروز در زمره کشورهای پیشرو دنیا قرار گیرد و در تولید علم نیز جایگاه قابل توجهی به دست آورد.
تأکید بر مرجعیت علمی ایران
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر مرجعیت علمی کشور، گفت: ایشان همواره تأکید داشتند که ایران باید همانند دوران ابنسینا، مرجعیت علمی منطقه را به دست آورد و زبان فارسی دوباره به زبان مرجع علم تبدیل شود. تا پایان عمر نیز از این رویکرد دانشبنیان عقبنشینی نکردند.
وی ادامه داد: زمانی که قانون جهش تولید دانشبنیان در مجلس تصویب شد، رهبر شهید انقلاب از آن به عنوان یکی از سه قانون برتر مجلس یاد کردند و از تصویب آن ابراز خرسندی نمودند.
محمدبیگی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه سلامت، گفت: خودکفایی در تولید بسیاری از داروها، تولید واکسن ایرانی که رهبر شهید انقلاب نیز از آن استفاده کردند و توسعه روشهای نوین درمانی و محصولات دانشبنیان، نتیجه نگاه بلندمدت و راهبردی ایشان به حوزه سلامت است.
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