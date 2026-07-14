آغاز دومین فراخوان جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این فراخوان ویژه دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است و فرصتی ارزشمند برای فعالیت در شرکت‌های پیشرو و معتبر بخش خصوصی، توسعه مسیر حرفه‌ای، بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی تخصصی و مشارکت در پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان کشور فراهم می‌آورد.

این فراخوان بر اساس شیوه‌نامه مصوب بنیاد ملی نخبگان و با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی استعدادهای برتر به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط طراحی شده است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای تخصصی بخش خصوصی، زمینه رشد حرفه‌ای و نقش‌آفرینی مؤثر این افراد در توسعه اقتصادی و فناوری کشور فراهم شود.

وی با بیان این‌که این فراخوان ویژه دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان پس از طی فرآیندهای ارزیابی، در صورت احراز شرایط، برای بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌ها و تخصص خود به شرکت‌های متقاضی معرفی خواهند شد.

متقاضیان از ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ تا ۹ مردادماه ۱۴۰۵ مهلت ثبت نام دارند و می‌توانند با مراجعه به سامانه سینا به نشانیhttps://sina.bmn.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

از تمامی دانش‌آموختگان واجد شرایط دعوت می‌شود با بهره‌گیری از این فرصت، زمینه حضور و فعالیت حرفه‌ای خود را در شرکت‌های بخش خصوصی فراهم کنند.

برای مشاهده فهرست موقعیت های شغلی این‌جا مراجعه کنند.

برای مشاهده دفترچه راهنمای ثبت نام این‌جا مراجعه کنند. برای مشاهده شیوه نامه این‌جا مراجعه کنند.