مرزهای خوزستان برای اربعین باید کاملاً آماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر امروز پنجشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان که در سالن جلسات پایانه مرزی شلمچه برگزار شد بر لزوم تقویت زیرساختها، ساماندهی خدمات رفاهی و استقرار کامل نیروهای عملیاتی در مرزهای استان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: برنامهریزی دقیق برای مدیریت تردد زائران ضروری است و تمامی ظرفیتهای موجود باید برای آمادهسازی پایانههای مرزی به ویژه در شلمچه و چذابه به کار گرفته شود تا خدماترسانی به زائران با کمترین مشکل انجام گیرد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با تأکید بر بهسازی محورهای منتهی به مرزها افزود: محورهای اصلی تردد زائران باید از نظر ایمنی، کیفیت آسفالت و روشنایی در وضعیت مطلوب قرار گیرند تا تردد زائران با سهولت و امنیت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت پایش لحظهای وضعیت ترافیک ادامه داد: تجهیز و فعالسازی اتاقهای مانیتورینگ در پاسگاههای کلیدی از جمله اهواز و خرمشهر در اولویت قرار دارد تا با انتقال دادههای تصویری، پلیس راه بتواند با اشراف کامل بر وضعیت ترافیکی برای استقرار گشتها و ارائه خدمات جادهای برنامهریزی دقیقتری انجام دهد.
خسروی با تأکید بر مدیریت علمی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: تخصیص اتوبوسها باید بر اساس تحلیل دقیق دادهها و متناسب با حجم زائران در روزهای مختلف انجام شود تا ناوگان مورد نیاز به موقع تأمین شود.
وی همچنین بر شناسایی محورهای بحرانی و پرتردد برای استقرار ماشینآلات راهداری تأکید کرد و افزود: استقرار تجهیزات و نیروهای عملیاتی در این نقاط برای ارائه خدمات فوری ضروری است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان درباره ایمنسازی مسیرها بیان کرد: عملیات تعریض گاردریلها در نقاط استقرار مواکب و جمعآوری تیغههای رها شده باید با فوریت انجام شود و اکیپهای نگهداری نیز به صورت مستمر نسبت به رفع نواقص جادهای اقدام کنند.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای مدیریت تردد زائران اظهار کرد: تعریض جادهها، شانهسازی و احداث پارکینگهای اضطراری به ویژه در مسیرهای برگشت در دستور کار قرار دارد و ایجاد رینگهای دسترسی در اطراف پایانههای شلمچه و چذابه برای تسهیل عبور و مرور در شرایط پرتردد ضروری است.
خسروی با تشریح طرح ساماندهی محوطه پایانههای مرزی گفت: استقرار مواکب در داخل محوطه پایانهها تنها در نقاط مشخصی از ورودیها و خروجیها امکانپذیر است و این مواکب صرفاً مجاز به ارائه خدمات فرهنگی و توزیع نوشیدنی و غذاهای بستهبندی شده خواهند بود.
وی تأکید کرد: به منظور حفظ ایمنی و بهداشت، هرگونه پخت و پز در داخل محوطه پایانهها ممنوع است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به استقرار نیروهای فنی و خدماتی در مرزها افزود: نیروهای تخصصی در حوزههای تأسیسات، روشنایی، آبرسانی و خدمات عمومی با برنامهریزی و شیفتبندی مناسب در ایام اربعین به صورت شبانهروزی در پایانههای مرزی حضور خواهند داشت.
وی همچنین بر تقویت بخش نگهبانی و برقراری گشتهای منظم در محوطه پایانهها تأکید کرد و گفت: جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز از جمله استقرار دستفروشان باید با جدیت دنبال شود.
خسروی در ادامه به ارتقای زیرساختهای رفاهی برای زائران اشاره کرد و افزود: ایجاد نمازخانه، سرویسهای بهداشتی، سایهبانها و سالنهای انتظار موقت از جمله اقداماتی است که برای رفاه زائران در داخل و خارج از محوطه پایانهها پیشبینی شده است.
وی در پایان با ابلاغ مأموریتهای ویژه به معاونتهای مربوطه خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات منظم و رصد مستمر پیشرفت پروژهها تلاش خواهیم کرد زیرساختها و خدمات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اربعین در مرزهای خوزستان فراهم شود.
