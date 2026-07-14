حادثه رانندگی در سراوان - امامزاده هاشم؛ پل عابر پیاده کاملا تخریب شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد یک دستگاه تریلی با پل عابر پیاده عصر امروز در محور سراوان - امامزاده هاشم خبر داد و اظهار کرد: بر اثر برخورد این تریلی با پل عابر پیاده، سازه پل به‌کلی تخریب و ساختار آن غیرقابل استفاده شد.

مدیرکل راهداری گیلان با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است، گفت: نیروهای راهداری بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی منطقه و مدیریت ترافیک انجام شد.

مرادی تأکید کرد: کارشناسان علت این حادثه را بی احتیاطی راننده اعلام کردند و همچنین اقدامات لازم برای بازسازی پل تخریب‌شده در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم راهنمایی، همکاری لازم را با مأموران راهداری و پلیس راه داشته باشند تا شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.