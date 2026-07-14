به گزارش خبرگزاری مهر، سانههای رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم، هفته آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره محورهای این دیدار یا زمان دقیق برگزاری آن منتشر نشده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، هفته آینده برای دیدار با دونالد ترامپ راهی واشنگتن خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سانههای رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم، هفته آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره محورهای این دیدار یا زمان دقیق برگزاری آن منتشر نشده است.
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