به گزارش خبرگزاری مهر، سانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، هفته آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره محورهای این دیدار یا زمان دقیق برگزاری آن منتشر نشده است.