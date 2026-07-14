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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۱

رسانه‌های اسرائیلی: نتانیاهو هفته آینده راهی واشنگتن می‌شود

رسانه‌های اسرائیلی: نتانیاهو هفته آینده راهی واشنگتن می‌شود

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، هفته آینده برای دیدار با دونالد ترامپ راهی واشنگتن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، هفته آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره محورهای این دیدار یا زمان دقیق برگزاری آن منتشر نشده است.

کد مطلب 6888307

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
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      سقط بشی وسط راه ای جنایتکارقاتل

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