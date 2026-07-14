https://mehrnews.com/x3cyXy ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ کد مطلب 6888348 استانها گیلان استانها گیلان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ موج صد و سی و ششم از خونخواهی لنگرودی ها لنگرود- همزمان با شب صد و سی و ششم تجمعات، مردم لنگرود به خونخواهی از رهبر شهید به میدان آمدند. دریافت 16 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6888348 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری لنگرودی ها در صد و سی و پنجمین شب دفاع از وطن گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و سی و سوم تجمعات در لنگرود پرچمهای سرخ انتقام در اجتماع شبانه گرگان برافراشته شد موج صد و سی و دوم حضور لنگرودیها در سنگر خیابان تداوم حضور لنگرودی ها در شب صد و سی ام تجمعات برچسبها شهرستان لنگرود تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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