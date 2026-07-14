به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع شبانه مردم گرگان شامگاه گذشته با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکتکنندگان با برافراشتن پرچمهای سرخ، بر خونخواهی رهبر شهید و استمرار راه شهدا تأکید کردند.
حاضران در این اجتماع با در دست داشتن پرچمهای سرخ و پرچم جمهوری اسلامی ایران، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و بر ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.ر
شرکتکنندگان همچنین با تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، استمرار حضور در صحنه و حفظ وحدت و انسجام ملی را لازمه مقابله با توطئههای دشمنان عنوان کردند.
این اجتماع در فضایی حماسی و همراه با اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی برگزار شد و با قرائت دعا و سرودهای حماسی به پایان رسید.
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