https://mehrnews.com/x3cxhd ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6884314 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ موج صد و سی و دوم حضور لنگرودیها در سنگر خیابان لنگرود- در این فیلم، موج صد و سی و دوم حضور مردم لنگرود در سنگر خیابان را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6884314 کپی شد مطالب مرتبط موج حضور مردم آستانه اشرفیه در صد و سی و دومین اجتماع شبانه تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه با یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب خاکعلی در یکصد و سیوسومین شب؛ روایت ماندگار حضور مردمی سگزآباد در شب ۱۳۳؛ همصدایی مردم در اجتماع شبانه قرار شبانه لاهیجانی ها به شب صد و سی و دوم رسید ضیاءآباد در شب ۱۳۳؛ تداوم حضور مردم در اجتماع شبانه یکصد و سی و دومین تجمع مردم کرج در خونخواهی رهبر شهید صد و سی و دومین شب میدان داری مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود
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