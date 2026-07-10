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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳

موج صد و سی و دوم حضور لنگرودی‌ها در سنگر خیابان

موج صد و سی و دوم حضور لنگرودی‌ها در سنگر خیابان

لنگرود- در این فیلم، موج صد و سی و دوم حضور مردم لنگرود در سنگر خیابان را مشاهده می کنید.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6884314

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