https://mehrnews.com/x3cyXg ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵ کد مطلب 6888334 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵ میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و سی و ششمین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و سی و ششمین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6888334 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و اقتدار ۱۳۶ شب حماسه و استقامت مردم خمین صد و سی و ششمین شب بیعت پرشور مردم محلات با ولایت فقیه صد و سی و ششمین حماسه حضور مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه اجتماع حماسی صد و سی و ششم مردم فراهان در بیعت با رهبری ۱۳۶ شب مقاومت مهاجرانیها در حمایت از رهبر معظم انقلاب ۱۳۵ شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری ایستادگی و مقاومت مردم محلات در صد و سی و پنجمین شب از تجمعات برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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