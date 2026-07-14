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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۰

تجمع شبانه زابلی‌ها به ایستگاه ۱۳۵ رسید

تجمع شبانه زابلی‌ها به ایستگاه ۱۳۵ رسید

زابل- مردم شهر زابل در شب صد و سی و پنجم از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6888380

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