https://mehrnews.com/x3cyYc ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۰ کد مطلب 6888380 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۰ تجمع شبانه زابلیها به ایستگاه ۱۳۵ رسید زابل- مردم شهر زابل در شب صد و سی و پنجم از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 32 MB کد مطلب 6888380 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۲۵ تن برنج قاچاق در زابل طوفان سیستان ۱۶۶۵ نفر را روانه مراکز درمانی کرد گرگان به ایستگاه صد و سی و ششم اجتماعات شبانه رسید خروش شبانه مردم گالیکش ادامه دارد مینودشت یکصدا در اجتماع شبانه به میدان آمد روایت شبهای همدلی در آزادشهر ادامه دارد حماسه حضور زابلیها در شب ۱۳۱ برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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