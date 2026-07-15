به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات با محوریت گردشگری ورزشی از دهم تا سیزدهم مردادماه سال ۱۴۰۵ در همدان برگزار می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این رویداد تخصصی حوزه‌های تجهیزات سفر، طبیعت‌گردی، کوهنوردی، آفرود، کمپینگ، دوچرخه‌سواری و موتورسیکلت را پوشش می‌دهد و بستری برای معرفی توانمندی‌ها و خدمات فعالان این حوزه فراهم خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با اشاره به پیشینه موفق برگزاری نمایشگاه‌های تجهیزات ورزشی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در قالب جشنواره «عزت و پیشرفت»، این رویدادها را گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های استان دانست.

علی حقیقی با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تاکید کرد: برگزاری پنجمین دوره این نمایشگاه با همکاری طرفین نقش بسزایی در توسعه ورزش، رونق گردشگری ورزشی و معرفی پتانسیل‌های استان ایفا خواهد کرد.