هیوا سعیدی، مدیر مجموعه تولید محصولات صنایع فرهنگی «شکیوا»، درباره انگیزه شکلگیری این مجموعه در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه «شکیوا» در امتداد دغدغهای شکل گرفته که اتفاقهای بزرگ و شخصیتهای اثرگذار نباید تنها در آرشیو خبرها یا قاب عکسها باقی بمانند. هر جامعهای برای حفظ حافظه تاریخی خود به روایتگری نیاز دارد و ما معتقدیم که محصولات فرهنگی میتوانند یکی از رسانههای این روایتگری باشند.
سعیدی، افزود: ما خودمان را صرفاً یک تولیدکننده محصولات فرهنگی نمیدانیم؛ بلکه تلاش میکنیم روایتهای فرهنگی را در قالب محصولاتی نظیر پوشاک، نوشتافزار، پازل، اکسسوری و سایر محصولات روزمره وارد زندگی مردم کنیم. محصولاتی که استفاده از آنها تنها یک انتخاب مصرفی نیست، بلکه میتواند یادآور یک اندیشه، یک خاطره یا یک مسئولیت باشد.
مدیر محصولات صنایع فرهنگی «شکیوا»، با تأکید بر اهمیت انتقال پیام از طریق طراحی محصولات بیان کرد: طراحی محصولات برای ما از یک تصویر آغاز نمیشود؛ بلکه از یک روایت آغاز میشود. پیش از آنکه اولین اتود یک اثر زده شود، ساعتها درباره پیام و تأثیری که آن طرح قرار است بر مخاطب بگذارد، گفتوگو میکنیم. و بسته به ماهیت هر پروژه، از ظرفیتهای تیم داخلی و هنرمندان همسو استفاده میکنیم.
او، درباره دلیل استفاده از تصاویر شخصیتهای مقاومت در محصولات این مجموعه گفت: برای ما میزان چشمگیر بودن یک طرح، ملاک نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که اگر سالها بعد، فردی آن محصول را دید، آن طرح همچنان حرفی برای گفتن داشته باشد. همچنین ما هیچوقت از این زاویه به موضوع نگاه نکردیم که چند محصول با تصویر یک شخصیت طراحی کنیم؛ بلکه پرسش اصلی ما این بوده است که چگونه میتوان یک واقعه تاریخی را به بخشی از حافظه زنده جامعه تبدیل کرد.
سعیدی، ادامه داد: شخصیتهای مقاومت برای ما صرفاً چهرههای شناختهشده نیستند؛ آنها حامل یک منظومه فکریاند؛ منظومهای متشکل از مسئولیت، ایستادگی، امید و عمل. اگر این مفاهیم تنها در کتابها بمانند، نسلهای آینده فاصله بیشتری با آنها خواهند داشت؛ اما اگر بتوانند در هنر، طراحی و محصولات فرهنگی بازتاب پیدا کنند، امکان گفتوگویی عمیقتر و مستمر با نسل جدید خواهند داشت.
مدیر محصولات صنایع فرهنگی «شکیوا»، با اشاره به نقش صنایع فرهنگی در آموزش غیرمستقیم مخاطبان تصریح کرد: به نظر ما صنایع فرهنگی قرار نیست جای آموزش را بگیرند؛ اما میتوانند دروازه ورود به آن باشند. در بسیاری از مواقع، یک نوجوان، با مشاهده یک جمله، یک تصویر یا حتی یک پازل، اولین سؤال در ذهنش شکل میگیرد: «این شخص کیست؟». اگر محصولی بتواند چنین پرسشی را در مخاطب ایجاد کند، مأموریت خود را انجام داده است. هدف ما این است که محصول، آغاز یک جستوجو باشد.
سعیدی، با اشاره به ضرورت بازنمایی سیره و منطق شخصیتهای مقاومت در محصولات فرهنگی اظهار کرد: اگر تمام تلاش ما به تنها به حفظ خاطره افراد محدود شود، رسالت صنایع فرهنگی را کوچک کردهایم. آنچه باید ماندگار شود، صرفاً بازنمایی تصویر یک انسان نیست، بلکه راه، منش و منطقی است که یک انسان برای تحقق آن ایستادگی کرده است.
او، در ادامه گفت: اگر نسلهای آینده تنها چهرهها را به خاطر بسپارند، اما ارزشهایی را که آنان نمایندگی میکردند نشناسد، بخش مهم روایت از بین خواهد رفت. از همین رو ما تلاش کردیم در طراحیهای خود، بیش از آنکه بر بازنمایی چهره تأکید کنیم، مفاهیمی مانند عزت، مسئولیت، ایستادگی و امید را روایت کنیم.
مدیر محصولات صنایع فرهنگی «شکیوا»، درباره کالکشن «باید برخاست» که بهتازگی از سوی این مجموعه رونمایی شده است گفت: «باید برخاست» پس از شهادت رهبر شهید شکل گرفت، اما هدف آن تنها ثبت یک واقعه نبود. «باید برخاست» یک دعوت است. دعوت به اینکه در لحظات دشوار تاریخ، تماشاگر نباشیم. ما تلاش کردیم این مجموعه یادآور این حقیقت باشد که هر نسلی در برابر آینده خود مسئول است و هیچ جامعهای تنها با سوگواری ساخته نمیشود. اگر اندوهی وجود دارد، باید به حرکت تبدیل شود. از همین نگاه بود که نام «باید برخاست» متولد شد.
سعیدی، به بازخورد مخاطبان به محصولات با تصاویر رهبر شهید پرداخت و بیان کرد: آنچه بیش از فروش برای ما ارزش داشت، پیامهایی بود که از مخاطبان دریافت کردیم. بسیاری از آنان مینوشتند که این محصولات را نه صرفا برای به دست آوردن یک تیشرت یا ماگ، بلکه برای همراه داشتن یک روایت تهیه کردهاند. وقتی مخاطب، محصول را بهانهای برای گفتوگو با فرزند، دوست یا اطرافیان خود قرار میدهد، احساس میکنیم مسیر درستی را انتخاب کردهایم.
او، در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به روایت نیاز داریم؛ روایتهایی که جامعه را به هم پیوند بزنند و حافظه تاریخی را زنده نگه دارند. ما باور داریم که اگر هنر، طراحی و صنایع فرهنگی در خدمت روایتهای اصیل قرار بگیرند، میتوانند کاری انجام دهند که گاهی از عهده ساعتها سخنرانی و صدها صفحه کتاب برنمیآید؛ یعنی وارد کردن یک مفهوم به جریان زندگی روزمره مردم. و در نهایت «باید برخاست»، درباره ساختن آیندهای است که گذشته، برای تحقق آن هزینه داده است.
نظر شما