به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی استان سمنان از فعالیت ۱۱ کارگاه جاده‌ای خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت راهبردی کریدور اصلی عبوری این کارگاه‌ها در شریان اصلی استان فعال است.

وی توسعه راه ها، افزایش ایمنی و ارتقا کیفیت سفر در کریدور اصلی را مهمترین اولویت این اداره کل برشمرد و توضیح داد: سیاست‌های سازمان راهداری نیز بر توسعه و نگهداری کریدور اصلی استان متمرکز است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با تاکید به اینکه افزایش رضایت کاربران جاده ای مد نظر پروژه‌های راهداری است، تاکید کرد: بر همین اساس بهبود کیفیت مسیرهای تردد در دستور کار است.

قدمی اضافه کرد: لکه‌گیری و روکش آسفالت محور دامغان ـ معلمان ـ جندق به طول ۸ کیلومتر، عملیات بهسازی محور سمنان ـ دامغان محدوده گردنه آهوان به طول ۱۵ کیلومتر هم اکنون در حال اجرا است.

وی ادامه داد: عملیات روسازی محور چنداب ـ گرمسار محدوده سردره به طول ۶.۵ کیلومتر، اجرای آسفالت حفاظتی در حوزه استحفاظی غرب استان سمنان به طول ۸۰ کیلومتر، بهسازی محور سمنان ـ چنداب به طول ۱۵ کیلومتر از جمله پروژه‌های شاخص در دست اجرا است.