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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

کپلر: اکثر کشتی‌ها از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کرده‌اند

کپلر: اکثر کشتی‌ها از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کرده‌اند

شرکت کپلر اعلام کرد که روز گذشته اکثر قریب به اتفاق کشتی های عبوری در تنگه هرمز از مسیر تعیین شده توسط ایران استفاده کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده های ردیابی کشتی‌ها توسط شرکت «کپلر» نشان می دهد که روز گذشته ۹ کشتی از میان ۱۱ کشتی از مسیر تعیین شده توسط ایران در تنگه هرمز عبور کرده اند.

تجاوزات آمریکا علیه ایران در منطقه خلیج فارس باعث اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز شده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که مدیریت تنگه را به دست دارد و کشتی ها باید تنها از مسیر امنی که ایران تعیین می کند عبور کنند. همچنین پیامدهای استفاده از مسیرهای جایگزین که راه را برای مداخله نظامی آمریکا در منطقه فراهم می کند بر عهده کشتی های متخلف است.

کد مطلب 6888589

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