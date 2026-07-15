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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

کارشناس اقتصادی: بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت را به ۲۰۰ دلار می‌رساند

کارشناس اقتصادی: بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت را به ۲۰۰ دلار می‌رساند

یک کارشناس امور اقتصادی به اهمیت حیاتی تنگه هرمز بر اقتصاد جهان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ایمن عمر کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد که تنگه هرمز در دسته آبراه‌های حیاتی قرار می‌گیرد که معادلی در نظام بین‌الملل برای آن وجود ندارد. این دسته شامل شش تنگه است: تنگه مالاکا، کانال سوئز، تنگه هرمز، کانال پاناما، تنگه باب المندب و تنگه بسفر. اختلال در این تنگه‌ها نه تنها هزینه‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت، بلکه بلافاصله نیمی از تجارت دریایی جهانی را فلج خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ما با معادله جدید قرن بیست و یکم رو به رو هستیم: هر که گذرگاه آبی را کنترل کند، جهان را کنترل می‌کند.

ایمن عمر در مورد پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز بر قیمت انرژی در کوتاه‌مدت و بلندمدت گفت: از این منظر در کوتاه‌مدت شاهد یک شوک شدید در عرضه انرژی خواهیم بود چرا که این تنگه شریان حیاتی تقریباً ۲۱٪ از نفت جهانی است. ما انتظار داریم که قیمت نفت خام برنت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر برود و اگر این بسته شدن بیش از دو هفته ادامه یابد، ممکن است از ۱۲۰ دلار نیز بگذرد.

وی گفت که در صورت بسته شدن تنگه هرمز برای مدت طولانی تر شاهد افزایش قیمت نفت به بیش از ۲۰۰ دلار خواهیم بود.

کد مطلب 6888606

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