سید مهدی سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانوان مینی‌گلف‌باز استان قم در مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی استان همدان برگزار شد، عملکردی قابل توجه از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند در دو بخش تیمی و انفرادی بر سکوی نایب‌قهرمانی کشور بایستند.



رئیس هیئت گلف استان قم افزود: رقابت‌های مینی‌گلف قهرمانی کشور طی دو روز و با حضور برترین ورزشکاران این رشته از استان‌های مختلف برگزار شد که تیم بانوان قم توانست با ارائه عملکردی مطلوب، عنوان نایب‌قهرمانی تیمی مسابقات را از آن خود کند.



وی ادامه داد: ترکیب تیم اعزامی قم در این رقابت‌ها را نرجس جعفری، مهسا یزدانی‌فرد، سارا مدد و مبینا نظری تشکیل می‌دادند که با تلاش و هماهنگی مناسب، موفق به کسب یکی از بهترین نتایج این دوره از مسابقات شدند.



سیدی بیان کرد: علاوه بر موفقیت تیمی، در بخش رقابت‌های انفرادی نیز نرجس جعفری با نمایش شایسته و رقابتی مطلوب، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد و افتخار دیگری را برای ورزش استان قم به ثبت رساند.



وی گفت: کسب این دو عنوان ارزشمند نشان‌دهنده توانمندی بانوان ورزشکار قم در رشته مینی‌گلف و نتیجه تلاش مستمر ورزشکاران و همراهی مربیان است.



رئیس هیئت گلف استان قم افزود: موفقیت به دست آمده حاصل تلاش جمعی اعضای تیم و آمادگی مناسب آنان در جریان رقابت‌های قهرمانی کشور بود که در نهایت به ثبت دو عنوان ارزشمند برای استان انجامید.



سیدی اظهار کرد: هیئت گلف استان قم این موفقیت را به ورزشکاران، خانواده‌های آنان، مربیان و جامعه ورزش استان تبریک می‌گوید و امیدوار است این روند موفقیت در مسابقات آینده نیز ادامه یابد.



وی خاطرنشان کرد: بدون تردید کسب این عناوین می‌تواند انگیزه مضاعفی برای بانوان فعال در رشته مینی‌گلف استان ایجاد کند تا با تلاش بیشتر، افتخارات بزرگ‌تری را در رقابت‌های آینده برای قم و کشور به ارمغان آورند.