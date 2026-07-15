ساماندهی ۱۲۸۳ خادم افتخاری برای راهنمایی زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حج و زیارت، با نزدیک شدن به آغاز عملیات بزرگ اربعین حسینی، سازمان حج و زیارت یکهزار و ۲۸۳ خادم افتخاری را برای خدمت در واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان ساماندهی کرده است تا در مرزهای کشور و شهرهای زیارتی عراق به زائران خدماترسانی کنند.
از مجموع این خادمان افتخاری، ۳۰۰ نفر در مرزهای ششگانه خروجی کشور، فرودگاه بینالمللی حضرت امام خمینی(ره)، مبادی ورودی زائران کشورهای افغانستان و پاکستان مستقر خواهند شد و خدمات راهنمایی و رسیدگی به امور زائران را ارائه خواهند کرد.
همچنین ۹۸۳ خادم افتخاری در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا ، آستان مقدس امامزاده سیدمحمد(ع) و مسیر پیادهروی اربعین، آماده خدمترسانی به زائران خواهند بود و در زمینه راهنمایی، پاسخگویی و پیگیری امور زائران و افراد گمشده ایفای نقش میکنند.
این خادمان افتخاری از میان کارگزاران و علاقهمندان خدمت در سازمان حج و زیارت و پس از طی مراحل شناسایی، آموزش و ساماندهی انتخاب شدهاند.
زائران میتوانند خادمان واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان را از کاورهای آبیرنگ که نام سازمان حج و زیارت و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر روی آن نقش بسته است، بهراحتی شناسایی کرده و در صورت نیاز از خدمات و راهنماییهای آنان بهرهمند شوند.
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