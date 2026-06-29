۶۷ طرح آموزشی در کرمانشاه در حال اجراست

مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷ طرح آموزشی و پرورشی در شهرستان‌های مختلف استان کرمانشاه در دست اجرا قرار دارد که اجرای آنها بر پایه نیازسنجی آموزشی، میزان تراکم دانش‌آموزی، وضعیت فضاهای موجود و اولویت مناطق کمتر برخوردار برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: تلاش مجموعه نوسازی مدارس بر این است که این پروژه‌ها در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده و با رعایت کامل استانداردهای فنی و آموزشی به بهره‌برداری برسند تا بخشی از نیازهای آموزشی استان برطرف شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی را از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: ارتقای زیرساخت‌های آموزشی نقش مؤثری در بهبود کیفیت آموزش و افزایش عدالت آموزشی در سطح استان دارد.

نظری تصریح کرد: برای تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها از ظرفیت اعتبارات ملی، استانی، مصوبات سفر رئیس‌جمهور و همچنین مشارکت خیران و مردم استفاده می‌شود تا طرح‌ها با سرعت و کیفیت مطلوب به سرانجام برسند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تأمین به‌موقع اعتبارات و استمرار همکاری دستگاه‌های مرتبط، بخش قابل توجهی از پروژه‌های آموزشی در دست اجرا طی زمان مقرر تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان استان قرار گیرد.