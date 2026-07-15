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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

قاچاقچیان سوخت در دام تعزیرات البرز

قاچاقچیان سوخت در دام تعزیرات البرز

البرز _ مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از محکومیت ۵ میلیارد ریالی قاچاقچیان سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی، امروز گفت: پرونده قاچاق ۱۳۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد ریال در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با احراز تخلف، متهمان را علاوه بر ضبط سوخت، به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات البرز تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی گزارش‌های مردمی، ۲ دستگاه کامیونت و یک دستگاه خاور با باک غیراستاندارد را توقیف کردند.

صالحی خاطرنشان کرد: محموله سوخت به ظن قاچاق کشف و پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6888807

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