نتایج بازخوانی آثار پذیرفته شده تئاتر مقاومت اعلام شد

ناصر چنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نتایج بازخوانی آثار پذیرفته شده از گروه های نمایشی سراسر کشور، امروز( یکشنبه) اعلام می شود تا بدین طریق گروه های نمایشی پذیرفته شده برای حضور در جشنواره، تمرینات خود را آغاز کنند.

وی به تشریح روند فعالیتهایی که در خصوص گزینش آثار متقاضی در این جشنواره انجام شده پرداخت و اظهار کرد: به تازگی بازخوانی متون ارسالی به دبیرخانه جشنواره به پایان رسیده و هیئت بازخوان متشکل از سعید بهروزی، عبدالرضا حیاتی و سعید تشکری از میان 187نمایش، 29 اثر را تائید کردند و پذیرفته شدن 65 نمایشنامه را منوط به بازبینی اعلام کردند.



قائم مقام دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت افزود: از میان این آثار 93 نمایشنامه توسط هیئت بازخوان مردود اعلام شدند و به جشنواره راه پیدا نکردند.



چنانی تاکید کرد: بر اساس جدولی که متعاقبا اعلام خواهد شد، زمان بازبینی نمایشها به اطلاع خواهد رسید.



وی همچنین عنوان کرد: قرار است همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت در خردادماه سال آینده، کنگره امیران و سرداران شهید خرمشهر نیز برگزار شود.



چنانی تصریح کرد: کنگره امیران و سرداران شهید خرمشهر با موضوع دفاع مقدس، خردادماه در حالی برپا خواهد شد که اجرای نمایشهای خیابانی که با انعقاد تفاهم نامه ای میان سه گروه نمایشی انجام می شود، از جمله برنامه های این رویداد فرهنگی است.