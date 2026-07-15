کلیات سند «هوشمندسازی و تحول صنعتی و کشاورزی» تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سند «هوشمند سازی و تحول صنعتی و کشاورزی» که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با مشارکت دستگاه های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تهیه شده، پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی و اخذ پیشنهادات و نظرات تکمیلی از نخبگان این حوزه، به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارسال و صبح امروز چهارشنبه (۲۴ تیر ۱۴۰۵) در یک صد و نودمین جلسه این کمیسیون بررسی شد.

در ابتدای این جلسه، دبیرخانه کمیسیون عالی، گزارشی از روند تهیه، اهداف و نتایج اجرای این سند را ارائه کرد و اعضای کمیسیون پس از بحث و بررسی پیرامون جزئیات آن، کلیات سند را به تصویب رساندند و مقرر شد جزئیات این سند، در جلسات آتی کمیسیون عالی بررسی شود.

این سند که بیست و یکمین اقدام کلان از مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی کشور است، به دنبال ارتقای حکمرانی هوشمند و داده محور در صنعت و کشاورزی بوده و توسعه نظام ملی داده و تبادل اطلاعات و خدمات هوشمند در زنجیره ارزش در کنار گسترش کاربردهای هوشمند و ارتقای بهره وری در این حوزه از دیگر دستاوردهای آن پس از اجراست.

همچنین در ادامه جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل «ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه (سندباکس)» بررسی و این اصلاحات نیز به تصویب رسید.

این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ برای تسهیل در نظام مجوزدهی و حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی تصویب و به دلیل تحولات و تغییرات سریع حوزه فناوری و ظهور فناورهای جدید تاکنون سه اصلاحیه برای تکمیل و بهبود فرآیندهای آن الحاق شده است.

گفتنی است؛ روش «محیط آزمون تنظیم‌گری» برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای مورد نیاز استفاده شده و تنظیم‌گر می تواند با برگزاری سندباکس، قواعد لازم برای تنظیم رفتار و فعالیت مورد نظر را وضع و یا تغییرات لازم را اعمال کند.