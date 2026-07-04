به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خاکپور عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر با تأکید بر بهرهگیری از نظرات تخصصی نمایندگان معلمان، اظهار کرد: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی باید مسائل و مشکلات موجود در مدارس بهصورت واقعبینانه و شفاف بررسی شود، چرا که پنهان کردن مشکلات راهحل مناسبی برای رفع آنها نیست.
وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: معلمان به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با دانشآموزان، بیش از هر فرد یا مجموعهای از مسائل، نیازها و چالشهای آنان آگاهی دارند و میتوانند در شناسایی آسیبها و تصمیمسازیهای آموزشی نقش مؤثری ایفا کنند.
فرماندار اهر با اشاره به اجرای «طرح نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) گفت: این طرح یکی از برنامههای مهم در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و با هدف شناسایی، رصد و غربالگری دانشآموزان از مقطع ابتدایی تا پایان دوره متوسطه اجرا میشود تا مشکلات آنان پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و برطرف شود.
خاکپور اجرای دقیق این طرح را زمینهساز شناسایی بهموقع مشکلات رفتاری، روانی، خانوادگی و اجتماعی دانشآموزان دانست و افزود: اجرای کامل «طرح نماد» میتواند از بروز بسیاری از آسیبهای جدی در آینده جلوگیری کند.
وی در پایان بر ضرورت توجه مسئولانه و کارشناسانه به مسائل دانشآموزان تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد مشکلات کوچک بر اثر غفلت و بیتوجهی به بحرانهای بزرگتر تبدیل شود؛ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مستلزم رصد مستمر، اقدام بهموقع و همکاری همه دستگاههای مرتبط است.
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