به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خاکپور عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر با تأکید بر بهره‌گیری از نظرات تخصصی نمایندگان معلمان، اظهار کرد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید مسائل و مشکلات موجود در مدارس به‌صورت واقع‌بینانه و شفاف بررسی شود، چرا که پنهان کردن مشکلات راه‌حل مناسبی برای رفع آنها نیست.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: معلمان به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با دانش‌آموزان، بیش از هر فرد یا مجموعه‌ای از مسائل، نیازها و چالش‌های آنان آگاهی دارند و می‌توانند در شناسایی آسیب‌ها و تصمیم‌سازی‌های آموزشی نقش مؤثری ایفا کنند.

فرماندار اهر با اشاره به اجرای «طرح نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) گفت: این طرح یکی از برنامه‌های مهم در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و با هدف شناسایی، رصد و غربالگری دانش‌آموزان از مقطع ابتدایی تا پایان دوره متوسطه اجرا می‌شود تا مشکلات آنان پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و برطرف شود.

خاکپور اجرای دقیق این طرح را زمینه‌ساز شناسایی به‌موقع مشکلات رفتاری، روانی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان دانست و افزود: اجرای کامل «طرح نماد» می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌های جدی در آینده جلوگیری کند.

وی در پایان بر ضرورت توجه مسئولانه و کارشناسانه به مسائل دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد مشکلات کوچک بر اثر غفلت و بی‌توجهی به بحران‌های بزرگ‌تر تبدیل شود؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مستلزم رصد مستمر، اقدام به‌موقع و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.