وزیر دفاع اوکراین از سمت خود استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که میخایلو فدوروف، وزیر دفاع اوکراین، از سمت خود استعفا داده است.

این شبکه به علت این استعفا هیچ اشاره ای نکرده است.

تاکنون منابع اوکراینی نیز توضیحی نسبت به این استعفا نداده اند.