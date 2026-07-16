لاوروف: طرح غرب در اقیانوس هند و آرام با هدف مهار روسیه و چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو و پکن مخالف سیاست استانداردهای دوگانه و اعمال تحریمهای یکجانبه هستند.
وی همچنین موضع چین در قبال اوکراین را موضعی «متوازن» دانست و در این باره از پکن قدردانی کرد.
لاوروف با اشاره به همکاریهای دو کشور گفت روسیه و چین سازمان همکاری شانگهای را به یکی از ارکان ساختارهای امنیتی اوراسیا تبدیل کردهاند.
وزیر امور خارجه روسیه افزود که ساختار امنیتی منطقه آسیا و اقیانوس آرام باید بر محور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) شکل بگیرد.
وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: پروژهای که غرب در اقیانوس هند و آرام دنبال میکند، با هدف مهار روسیه و چین طراحی شده است.
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