لاوروف: طرح غرب در اقیانوس هند و آرام با هدف مهار روسیه و چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو و پکن مخالف سیاست استانداردهای دوگانه و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه هستند.

وی همچنین موضع چین در قبال اوکراین را موضعی «متوازن» دانست و در این باره از پکن قدردانی کرد.

لاوروف با اشاره به همکاری‌های دو کشور گفت روسیه و چین سازمان همکاری شانگهای را به یکی از ارکان ساختارهای امنیتی اوراسیا تبدیل کرده‌اند.

وزیر امور خارجه روسیه افزود که ساختار امنیتی منطقه آسیا و اقیانوس آرام باید بر محور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) شکل بگیرد.

وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: پروژه‌ای که غرب در اقیانوس هند و آرام دنبال می‌کند، با هدف مهار روسیه و چین طراحی شده است.