شهابی: خونخواهی رهبر شهید، تکلیف الهی و مبتنی بر مبانی دین اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، در تجمع مردمی شهرستان بردسیر، با تأکید بر لزوم تبیین دقیق مفاهیم «قصاص» و «انتقام راهبردی»، این اقدامات را نه یک واکنش هیجانی یا مقطعی، بلکه تکلیفی الهی و مبتنی بر اصول و مبانی دین اسلام دانست.

وی با اشاره به بیانیه اخیر امام جامعه، گفت: این پرچم‌های سرخی که با خودتان آوردید و این پرچم‌های خون‌ خواهی که در تشییع آقای شهیدمان بلند شد، نه مسئله هیجانی است و نه مقطعی؛ اینها بر اساس اصول و مبانی الهی است.

وی با تفکیک مفهوم «قصاص» از «انتقام»، قصاص را گام نخست در مسیر اجرای عدالت دانست و تصریح کرد: قصاص یعنی آمران و عاملان که این کار را انجام دادند و باید خونشان ریخته شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با استناد به وقایع تاریخی پس از شهادت امیرالمومنین (ع) و واقعه کربلا، خاطرنشان کرد: قصاص عاملان و آمران آن حوادث، پایان‌بخش ماجرا نبوده و خون‌خواهی همچنان به قوت خود باقی است.

وی، با اشاره به فرازهایی از زیارت عاشورا، چهار گروه را مشمول قصاص دانست و افزود: زیارت عاشورا به ما می‌گوید آنهایی که اساس ظلم را گذاشتند، آنهایی که ساختار سازی کردند، قاتلین و آنهایی که تسهیل‌گری می‌کنند، همگی باید قصاص شوند و هر کسی که در هر رده‌ای جز این چهار گروه است، تکلیفش مشخص است.

حجت‌الاسلام شهابی، با اشاره به فرمایش امام جامعه مبنی بر اینکه « مصلحت قصاص از مصلحت جان ولی فقیه بالاتر است»، تأکید کرد: امام جامعه فرمودند که اگر من هم نباشم این قصاص باید تحقق پیدا کند و اگر کسی در این مسیر کشته شود، شهید محسوب می‌شود، زیرا این یک مأموریت الهی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم بصیرت و هوشیاری گفت: دشمن تمام تلاشش را می‌کند تا ما را از این مسیر خارج کند و حضرت رضا (علیه السلام) فرمودند فتنه برخی از محبین اهل بیت علیهم السلام، از فتنه دجال خطرناک‌تر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با تاکید بر اهمیت موضع‌گیری صحیح و پرهیز از قضاوت‌های عجولانه گفت: موضع گرفتن و مطالبه‌گری برای انقلاب اسلامی بسیار مهم است، اما نباید فراموش کنیم که در قیامت باید پاسخگوی همه گفتار و رفتار خود باشیم.

شهابی، افزود: نباید بر اساس استقرا ناقص و چند پیام بدون مستند در فضای مجازی، به افراد برچسب بزنیم که ممکن است دچار گناه تهمت شویم.