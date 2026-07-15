به گزارش خبرگزاری مهر، میرابراهیم صدیق، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز، از برگزاری نشست هماهنگی تشکیل کنسرسیوم صادراتی آبزیان در استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: این نشست در پی اعلام موجودیت کنسرسیوم صادراتی آبزیان کشور و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای استان البرز برای توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد.
وی افزود: در این نشست نمایندگان انجمن صادرکنندگان استان البرز، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر دستگاههای مرتبط، راهکارهای مشارکت مؤثر استان در کنسرسیوم صادراتی آبزیان کشور را بررسی کردند.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه تولید و صادرات، تصریح کرد: همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، شناسایی توانمندیهای تولید، فرآوری، بستهبندی و صادرات آبزیان، رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی و توسعه بازارهای هدف، از مهمترین محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
صدیق خاطرنشان کرد: ایجاد شبکهای منسجم برای حضور مؤثر تولیدکنندگان و صادرکنندگان البرز در بازارهای بینالمللی، زمینه افزایش سهم استان در صادرات و بهرهگیری از فرصتهای جدید تجاری را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین از مصوبه این نشست برای احصای جامع ظرفیتهای استان خبر داد و گفت: مقرر شد با همکاری دستگاههای اجرایی و تشکلهای تخصصی، ظرفیتهای تولیدی و صادراتی البرز در حوزه آبزیان بهصورت کامل شناسایی و زمینه حضور فعال واحدهای تولیدی و صادراتی استان در کنسرسیوم صادراتی آبزیان کشور فراهم شود.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز با تأکید بر رویکرد حمایتی این ادارهکل نسبت به توسعه کنسرسیومهای صادراتی، بیان کرد: حمایت از تشکیل و گسترش کنسرسیومهای صادراتی از راهبردهای مهم استانداری البرز برای توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری، افزایش ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار است و ادارهکل سرمایهگذاری و اشتغال آمادگی دارد با همکاری همه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، بستر تحقق این اهداف را فراهم کند.
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