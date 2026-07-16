حجت‌الاسلام حسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: پیام اصلی همه تجمعات، راهپیمایی‌ها، مراسم عزاداری و زیارت‌های اهل‌بیت (ع) اعلام آمادگی مردم برای یاری دین خدا و ولایت است و حضور پرشور مردم در این عرصه‌ها، نشانه وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مکتب امام حسین (ع) به شمار می‌رود.

وی افزود: امام خمینی (ره) بارها تأکید داشتند که حماسه‌ها از حسینیه‌ها برمی‌خیزد و همین فرهنگ حسینی بود که اخلاص، ایثار و روحیه جهادی را در میان شهدا و رزمندگان زنده نگه داشت. امروز نیز حضور مردم ولایتمدار در صحنه‌های مختلف، سرمایه‌ای ارزشمند برای انقلاب اسلامی است.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: عصاره پیام همه زیارت‌نامه‌ها، راهپیمایی‌ها و اجتماعات دینی، اعلام «آمادگی برای نصرت اهل‌بیت (ع)» است. مردم با حضور در هیئت‌ها، مراسم مذهبی، راهپیمایی اربعین و دیگر اجتماعات ایمانی نشان می‌دهند که همواره پای کار امام حسین (ع)، انقلاب و ولایت ایستاده‌اند.

کرمی تصریح کرد: اگر چنین روحیه‌ای در واقعه عاشورا نیز در میان امت اسلامی وجود داشت، دشمن هرگز نمی‌توانست به امام حسین (ع) و یارانش آسیب برساند. این حضورهای گسترده، زمینه‌ساز آمادگی جامعه برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های دینی است.

وی بیان کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر رهبران و شخصیت‌های بزرگ انقلاب، جلوه‌ای از عزت الهی بود و نشان داد که همه تلاش دشمنان برای کمرنگ کردن جایگاه ولایت و انقلاب اسلامی بی‌نتیجه مانده است؛ چرا که عزت واقعی در دست خداوند است.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: تاریخ نشان داده است که دشمنان اهل‌بیت (ع) همواره تلاش کرده‌اند نام و یاد آنان را از بین ببرند، اما امروز نام امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) در سراسر جهان زنده و ماندگار است، در حالی که از ظالمان تاریخ جز نامی باقی نمانده است.

کرمی با اشاره به جبهه حق و باطل، اضافه کرد: در منطق قرآن تنها دو جبهه وجود دارد؛ جبهه ولایت الهی و جبهه طاغوت و شیطان. انسان یا زیر پرچم خدا، اهل‌بیت (ع) و امام زمان (عج) قرار می‌گیرد یا در صف دشمنان حق و حقیقت و راه سومی در این میان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره آمریکا را «شیطان بزرگ» معرفی کرده‌اند و قرآن نیز دشمنی جبهه کفر با مؤمنان را آشکار می‌داند؛ از این رو مقابله با استکبار تنها با ایستادگی، مقاومت و استقامت امکان‌پذیر است.

کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: بر اساس وعده الهی، سرانجام حق بر باطل پیروز خواهد شد و با ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، پیام و نهضت امام حسین (ع) در سراسر جهان گسترش می‌یابد و ریشه ظلم و استکبار برچیده خواهد شد.