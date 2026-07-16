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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

استقرار ۴۱ موکب لرستان در کشور عراق طی ایام اربعین حسینی (ع)

استقرار ۴۱ موکب لرستان در کشور عراق طی ایام اربعین حسینی (ع)

خرم‌آباد - رئیس ستاد عتبات‌عالیات لرستان از استقرار ۴۱ موکب این استان در کشور عراق طی ایام اربعین حسینی (ع) خبر داد.

کریم زینی وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی ستادهای شهرستانی عتبات‌عالیات لرستان برای مراسم اربعین حسینی (ع)، اظهار داشت: در این راستا تلاش داریم که ظرفیت‌های استان را در ارتباط با این حرکت عظیم ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه امسال به جهت حساسیتی که در جنگ با استکبار جهانی داریم و نگاه‌های چهانی که معطوف به اربعین شده است، به‌خصوص بعد از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، می‌خواهیم ظرفیت‌های استان را به‌صورت ویژه پای‌کار مراسم اربعین بیاوریم، گفت: در مجموع بیش از چهارهزار نفر از جوانان و مردم به‌صورت خودجوش درگیر کار موکب‌ها می‌شوند.

رئیس ستاد عتبات‌عالیات لرستان، افزود: ۴۱ موکب استان لرستان در کشور عراق مستقر می‌شود.

زینی وند، تصریح کرد: تا کنون توانسته‌ایم ۱۳ مدرسه را برای استقرار موکب‌ها در کشور عراق در نظر بگیریم.

کد مطلب 6889467

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