به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا شامگاه چهارشنبه در آئین گرامیداشت شهادت قائد شهید امت در مصلای قدس آمل، اظهار داشت: دشمن اعلام کرد که در یک هفته تمام مواضع نظامی ایران را نابود می‌کند ولی ۴۰ روز موشک‌های ایران را بر سر خود دید.

وی با اشاره به نقض تفاهم‌نامه از سوی دشمن و ایجاد مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز، گفت: نیروهای مسلح مقتدرانه مقابل این تجاوز وارد شدند و کشتی‌های متخلف را مورد هدف قرار دادند زیرا تا زمانی که آمریکا نظام قانون‌مند ایرانی را نپذیرد و ساز و کار مبتنی بر اراده ایرانی بر تنگه هرمز حاکم نشود، این تنگه بسته‌ خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه تجاوز ننگین و شرارت آمریکایی ها نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند، خاطرنشان کرد: تمکین آمریکا به مفاد تفاهم نامه، دست برداشتن از شرارت‌ها و دشمن ستیزی و حاکم شدن قوانین ایرانی راهکار بازگشایی تنگه هرمز است.