بیانیه انجمن خون و سرطان کودکان در واکنش به حمله رژیم کودک کش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه انجمن خون و سرطان کودکان ایران، آمده است: رژیم کودک کش ایالات متحده امریکا در شرایط استیصال و شکست در مقابل اراده پولادین شما مردم شریف قرار گرفته است.

لذا در یک اقدام وحشیانه در شب بیست وپنجم تیر ماه ۱۴۰۵ مصادف با ۱۳ جولای ۲۰۲۶ کودکان سرطانی بیمارستان شهید بقایی اهواز را که یکی از بزرگترین مراکز آموزشی و درمانی مخصوص انکولوژی کودکان در سطح کشور است مورد حمله موشکی قرار داد و موجب زخمی شدن و وحشت کودکانی شد که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند، انجمن خون و سرطان کودکان ایران اطمینان دارد این حملات ددمنشانه از طرف نظامیان تروریست آمریکا به مراکز درمانی هرگز نمی تواند کوچک ترین خللی در اراده ما برای پیشرفت علمی وتعهدمان نسبت به بیماران ایجاد کند، ضمن محکوم نمودن این حملات کور و بی رحمانه ارتش امریکا از تمام مجامع بین المللی می خواهیم کمک کنند تا ماشین جنگی کودک آزاران آمریکایی را متوقف کنیم تا بیشتر از این شاهد درد ورنج پدران ومادران عزیزان مبتلا به سرطان نباشیم.

ما ضمن تشکر از مدیران، پزشکان، پرستاران وکادر اداری که با فداکاری و از جان گذشتگی بی نظیر خود شب گذشته این کودکان مظلوم را به سایر بیمارستان ها منتقل نمودند و به حیات این بیماران امید بیشتری بخشیدند از خداوند متعال می خواهیم رزمندگان عزیز کشورمان را در مهار جنایتکاران نظامی آمریکا یاری بخشد.