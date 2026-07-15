به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ناچار بوده است علیه ایرانی‌ها اقدام سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کند؛ چرا که به ادعای وی «آنان به آنچه باید پایبند می‌بودند، عمل نکرده‌اند.»

ترامپ همچنین مدعی شد که ایرانی‌ها خواهان دستیابی به توافق هستند و واشنگتن امکان تحقق آن را با تهران بررسی خواهد کرد.

این ادعای درحالی مطرح می شود که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مقامات آمریکا درباره مذاکرات و آتش‌بس گفت: ما هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشتیم، اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی، درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفت‌وگو درباره آخرین وضعیت را رد نکردیم. این سفر، امروز در مشهد انجام شد و نقطه‌نظرات و دیدگاه‌هایمان را به طرف قطری اعلام کردیم.

ترامپ در ادامه، طی اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد: ایرانی‌ها به‌زودی شکست خواهند خورد.

ادعای ترامپ درحالی مطرح می شود که به باور بسیاری از تحلیلگران، آمریکا حتی با وجود توسل واشنگتن به گزینه نظامی علیه ایران، آن کشور دستاوردی نداشته است.

در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت: ترامپ گفته بود که تنگه هرمز را باز می کند اما معلوم شد که این ایران است که بازی را اداره می کند.

در حالی که در بحبوحه تنش های منطقه ای رئیس جمهور آمریکا بارها مدعی شده کشتی ها می توانند به راحتی از تنگه هرمز عبور کنند و حتی طرح های غیر قابل اجرا مانند اسکورت آنها از سوی نظامیان آمریکایی را مطرح کرده جمهوری اسلامی ایران با اعمال حاکمیت خود بر تنگه هرمز و تعیین مسیر امن، کشتی ها را به سمت و سویی که مد نظر خود است پیش می برد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفت: بهتر است ایرانی‌ها رفتار خود را اصلاح کنند و من علاقه‌ای به تعیین ضرب‌الاجل ندارم.

ادعای ترامپ درحالی بیان می شود که آمریکا به صورت مکرر با آغاز حملات نظامی به مناطق جنوبی ایران و اعمال دوباره محاصره دریایی و تحریم های جدید علیه ایران، یادداشت تفاهم امضا شده با میانجی گری پاکستان را نقض کرد.

ادعای سخنگوی کاخ سفید: تنگه هرمز همچنان باز است

سخنگوی کاخ سفید نیز در گفت وگو با خبرگزاری رویترز مدعی شد که تنگه هرمز همچنان باز است و با وجود حملات اخیر به حرکت کشتی‌ها، جریان انتقال نفت ادامه دارد.

وی در ادامه مدعی شد که ایران با حمله به کشتی‌های تجاری غیرنظامی، دست به تروریسم بین‌المللی زده است.

ادعای ترامپ و سخنگوی کاخ سفید درحالی مطرح می شود که چند مقام در بخش کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفته اند که کشتی‌ها از عبور از مسیر مورد استفاده نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز اجتناب می‌کنند؛ چرا که به ادعای این منابع «حملات ایران نگرانی‌هایی را درباره امنیت این آبراهه ایجاد کرده است.»