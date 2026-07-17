https://mehrnews.com/x3czJp ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۲ کد مطلب 6890153 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۲ صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه محلات- در این ویدئو صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6890153 کپی شد مطالب مرتبط از شب نخست تا شب ۱۳۸؛ مردم دیار آفتاب همچنان ایستادهاند صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب اجتماع حماسی مردم نراق در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبری برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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