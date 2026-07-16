حمله هوایی به فرودگاه سمنان؛ خسارتی به مناطق مسکونی وارد نشد

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد پنجشنبه، بخش‌هایی از فرودگاه سمنان هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفت. این حمله در ساعات اولیه بامداد و با بمباران مناطق عملیاتی فرودگاه انجام شد که صدای آن در بخش‌هایی از شهر سمنان شنیده شد.

نیروهای دستگاه‌های امدادی و عملیاتی بلافاصله پس از وقوع این حملات در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای مهار خسارت‌های احتمالی و ارزیابی ابعاد حادثه را آغاز کرده‌اند. تیم‌های تخصصی نیز مشغول برآورد میزان آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های فرودگاهی هستند.

خوشبختانه در این حملات، بخش‌های مسکونی در شهرها و روستاهای استان سمنان هدف قرار نگرفته‌اند و هیچگونه خسارت جانی به غیرنظامیان وارد نشده است. به‌این‌ترتیب، مردم شریف استان سمنان جای نگرانی نداشته و زندگی عادی خود را ادامه دهند.

از عموم مردم خواسته می‌شود به خبرها و شایعاتی که از سوی رسانه‌های دشمن و کانال‌های غیررسمی منتشر می‌شود، توجه نکنند. اخبار رسمی و دقیق درباره این حادثه صرفاً از طریق مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد و مردم می‌توانند با آرامش کامل به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند.