۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

اعمال قانون ۷ هزار خودروی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از اعمال قانون ۷ هزار خودرو متخلف در طرح ضربتی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دانایار اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ضربتی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و مقابله با رانندگان پرخطر و هنجارشکن، مأموران پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد طی ۷۲ ساعت گذشته اقدامات گسترده‌ای را در محورهای برون‌شهری استان انجام دادند.

وی افزود: در این مدت تعداد ۷ هزار و ۷۶۳ دستگاه خودروی متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز اعمال قانون شدند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین ۷۳ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند و ۶۲۱ دستگاه خودرو نیز به صورت ساعتی توقیف شدند.

وی با اشاره به برخورد قانونی با رانندگان متخلف بیان کرد: در این راستا ۱۸ راننده متخلف نیز به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ‌ دانایار تأکید کرد: طرح برخورد با خودروهای شوتی، رانندگان پرخطر و تخلفات حادثه‌ساز با تمام توان تا تحقق امنیت ترافیکی مطلوب و ارتقای ایمنی در محورهای برون‌شهری استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6832921

